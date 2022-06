Molte delle principali criptovalute hanno accusato un tonfo dai massimi storici toccati a fine 2021. Un buon momento per tornare a comprare ora?

Anche il mercato delle criptovalute è finito in crisi e parallelamente alle forti tensioni che hanno interessato l'azionario soprattutto di recente, sta vivendo una fase molto difficile.

Il Bitcoin, ad esempio, oggi sta rimbalzando con grinta e sfoggia un rally di circa il 6%, dopo esser arrivato a un passo dalla soglia dei 20.000 dollari.

Molte criptovalute sono letteralmente crollate rispetto ai massimi storici toccati alla fine del 2021.

Secondo Michael Byrne, uno dei collaboratori di The Motley Fool, i livelli attuali offrono interessanti opportunità di acquisto per gli investitori pazienti che si muovono in ottica di lungo termine.

Byrne suggerisce in particolare due valute digitali che hanno perso circa tre quarti del loro valore dai top storici e che sembrano pronte a ripartire al rialzo in futuro.

Ethereum

Ethereum è la seconda criptovaluta più grande di tutte con una capitalizzazione di mercato di 146 miliardi di dollari.

Questa valuta digitale è in calo del 75% dal suo massimo storico toccato a novembre scorso, ma un importante catalizzatore tanto atteso sta arrivando per Ethereum che potrebbe quindi essere pronto ad allontanarsi con decisione dagli attuali minimi.

Il tanto atteso aggiornamento di Merge trasformerà Ethereum dall'algoritmo di consenso proof-of-work a quello proof of stake.

La transizione tanto attesa sembra stia finalmente giungendo a buon fine e quella completa è prevista per agosto.

Il passaggio all'algoritmo di consenso proof of stake avrà diversi vantaggi per la rete e gli investitori di Ethereum.

Innanzitutto, dovrebbe portare a tempi di transazione migliorati e a costi inferiori per gli utenti.

Il proof of stake è anche più green, poiché non verranno utilizzate grandi quantità di energia per estrarre nuovi blocchi.

Consentirà a più possessori di guadagnare premi dalla rete, poiché chiunque può mettere in gioco il proprio Ethereum per convalidare le transazioni, mentre le criptovalute proof-of-work come Bitcoin sono diventate sempre più di competenza di minatori grandi e ricchi di risorse.

Grazie a questa importante transizione che dovrebbe ridurre le commissioni di transazione e migliorare la velocità, oltre a rendere Ethereum deflazionistico, questa criptovaluta potrebbe presto ripartire dai minimi.

Avalanche

Avalanche è uno dei concorrenti di Ethereum e come quest'ultima è notevolmente scesa dai suoi massimi.

Avalanche è stata una delle migliori storie di criptovalute e investimenti in generale nel 2021, iniziando l'anno con un prezzo di circa 3,50 dollari, per poi raggiungere il massimo storico a 146,11 dollari a novembre, ma da allora è crollato di quasi il 90%.

Avalanche è una criptovaluta proof-of-stake, e quindi ha già alcune delle caratteristiche che Ethereum sta cercando di ottenere.

Le transazioni sulla rete Avalanche sono rapide ed economiche, sono pari a circa 4.500 al secondo, con tempi di regolamento di pochi secondi e commissioni che costano diversi centesimi o meno per le transazioni più comuni.

Il prezzo di Avalanche è notevolmente diminuito, ma l'ecosistema di questa criptovaluta continua a mostrare segni di vita.

Ad esempio, il miglior gioco play-to-earn su Avalanche, Crabada, ha recentemente superato Axie Infinity in base al volume degli scambi.

Diversi altri giochi sono in fase di sviluppo su Avalanche, tra cui Ragnarok, Shrapnel, Castle Crush e Highrise.

Se l'interesse per questi giochi cresce man mano che vengono rilasciati e più utenti entrano nell'ecosistema Avalanche, questo è è sicuramente un segnale positivo.