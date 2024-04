La settimana si è conclusa con una seduta contrastata per le Borse europee, che non sono riuscite a muoversi tutte nella stessa direzione di marcia.

Borse UE contrastate in chiusura d’ottava

Il Cac40 ha chiuso con un impercettibile calo dello 0,01% e il Dax è sceso dello 0,56%, mentre il Ftse100 è salito dello 0,24%.

In positivo anche Piazza Affari, che ha visto il Ftse Mib terminare gli scambi a 33.922 punti, con un vantaggio dello 0,12%, dopo aver segnato nell’intraday un massimo a 33.935 e un minimo a 33.460 punti.

Positivo anche il bilancio settimanale, visto che nelle ultime cinque sedute l’indice delle blue chip ha messo a segno un rialzo dello 0,47% rispetto al close del venerdì precedente.

In avvio di settimana il Ftse Mib ha perso terreno, scendendo a testare l’area dei 33.300, la cui tenuta ha favorito un rimbalzo in direzione dei 34.000 punti, con una chiusura d’ottava poco sotto tale soglia.

Ftse Mib pronto a ripartire verso l’alto?

Il Ftse Mib ha approfondito leggermente la discesa rispetto ai minimi raggiunti nella settimana precedente, riuscendo però a fronteggiare le vendite e a dare vita a una prima reazione.

Segnali più convincenti in tal senso si avranno con un ritorno al di sopra dei 34.000 punti, con primo approdo in area 34.200.

Oltre questo livello il Ftse Mib salirà verso i 34.500 punti, superati i quali ci sarà spazio per un allungo in direzione dei 34.800 e dei 35.000 punti.

Un mancato riposizionamento al di sopra dei 34.000 punti lascerà la porta aperta a ulteriori flessioni verso i 33.500 punti prima e successivamente verso i 33.300 punti.

Sotto questa soglia la discesa proseguirà in direzione di area 33.000, la perdita della quale metterà il Ftse Mib a rischio di un’inversione di tendenza.

I market movers negli Stati Uniti

Per la prima seduta della prossima settimana, sul fronte macro USA si segnala l’indice CFNAI che a marzo dovrebbe frenare da 0,05 a 0,02 punti.

Sul versante societario, da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del primo trimestre di Verizon Communications, che per non deludere le attese dovranno centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,12 dollari.

I dati macro e gli eventi in Europa

Nel Vecchio Continente si conoscerà il dato preliminare dell’indice relativo alla fiducia dei consumatori che ad aprile dovrebbe attestarsi a -14,3 punti, in miglioramento rispetto alla lettura precedente fermatasi a -14,9 punti.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a settembre 2024 e marzo 2025 per un ammontare massimo rispettivamente di 2 e di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

A Piazza Affari si segnala lo stacco dei dividendi 15 titoli e si tratta di: Banca Mediolanum (0,42 euro), Banco BPM (0,56 euro), Campari (0,065 euro), Ferrari (2,443 euro), Iveco Group (0,22 euro), Prysmian (0,7 euro), Stellantis (1,55 euro), Unicredit (1,8029 euro), BFF Bank (0,541 euro), Maire (0,197 euro), Banco di Desio e Brianza (0,2634 euro), BasicNet (0,15 euro), Edison risp. (0,105 euro) e Culti Milano (0,1 euro).

Sotto Saipem, GeneralFinance e Sogefi che presenteranno i conti del primo trimestre di quest’anno, mentre Netweek, Prismi e Vantea Smart alzeranno il velo sui dati dell’esercizio 2023.

In agenda le assemblee di diverse società per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2023 e si tratta di: Recordati, Alerion Cleanpower, Ferretti, Cementir Holding, CY4gate, Salcef Group. Servizi Italia, Sogefi, FNM, Italian Design Brands, ATON Green Storage, Bellini Nautica, Confinvest, Frendy Energy, Friulchem, Kruso Kapital e Take Off.