Tensioni nel mondo delle criptovalute, il valore di Bitcoin crolla a 17.000€ mentre il token FTT ha registrato una forte contrazione a causa dell'aumento dell'offerta a seguito dell'annuncio di Binance di liquidare la propria partecipazione in FTX.

Terremoto tra Binance ed FTX

Changpeng Zhao, CEO di Binance ha fatto un passo in dietro in merito all'annuncio di qualche settimana fa di liquidare la propria posizione su FTX, per circa 500 milioni di dollari in token FTT.

FTX è un popolare il popolare exchanger gestito da Sam Bankman Fried su cui si appoggia il token FTT.

La decisione di Zhao era stata consequenziale alle notizie relative al bilancio di Alameda Research di SBF. Nello specifico, si è osservato che l'attivo di Alameda, per circa 14,6 miliardi di dollari, si componesse in larga parte, per oltre 5,8 miliardi, di token FTT nativi.

Temendo quindi un nuovo terremoto come già successo con LUNA, Zhao ha inizialmente deciso per una liquidazione. La notizia del ritiro di Zhao ha innescato una vendita a cascata di token FTT che ne hanno fatto crollare il valore di FTT, e Zhao ha deciso così di fare marcia indietro dal disinvestimento nell'azienda rivale.

Il dietrofront di Zhao non è però servito a contenere l'onda di speculazione che ha travolto comunque il settore, causando una reazione a catena che ha portato ad una forte contrazione del valore di FTT e di molte criptovalute.

Il crollo di FTT

Le vicende delle ultime settimane hanno provocato un significativo crollo del valore di FTT che, dopo essere ritornato a circa 20$ è rapidamente crollato sotto i 3$ negli ultimi giorni registrando perdite per oltre l'85%.

Il crollo di FTT ha avuto effetti diretti e indiretti su molte altre criptovalute e token, in particolare BNB ha registrato perdite nell'ordine del 10% innescando una valanga che, per effetto della speculazione, ha travolto l'intero settore, comprese le più solide e popolari Bitcoin ed Ethereum che hanno registrato un ribasso del 10 e 15%, più precisamente Bitcoin ha raggiunto il valore minimo su base annuale di 17.000$ mentre Ethereum è scesa a 12.000$.

Crollo di Bitcoin ed Ethereum

Bitcoin ed Ethereum sono considerati dagli esperti del settore come le riserve di valore del settore e generalmente vengono vendute quando gli operatori hanno necessità di fare cassa e recuperare liquidità.

Il crollo di Bitcoin ed Ethereum è stato determinato dalla necessità degli operatori di recuperare liquidità a causa della forte esposizione dei fondi operanti su FTT e costretti a liquidare a seguito delle recenti vicende di FTX.