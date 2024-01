Isee basso? Ecco l'elenco delle agevolazioni e i bonus da richiedere nel 2024

Agevolazioni e bonus sul mutuo e sull'affitto, sulle bollette, sui trasporti: quali sono le misure da richiedere per chi ha un Isee basso? Il Governo a confermato diverse agevolazioni nella Legge di Bilancio: oltre a quelle elencate, ci sono anche bonus per le famiglie con figli e misure per risparmiare sulle spese quotidiane. Tutto dipende dall'indicatore economico e reddituale.

Ecco l'elenco completo delle agevolazioni che puoi richiedere nel 2024 se possiedi un Isee basso.

Isee basso, l'elenco delle agevolazioni 2024

Dal 1° gennaio 2024 sono cambiate le modalità di calcolo dell'Isee: se possiedi un indicatore economico basso, solitamente inferiore a 20.000 euro, potresti aver diritto a una serie di agevolazioni e bonus che il Governo ha inserito nella Legge di Bilancio 2024.

Ecco un elenco completo delle agevolazioni disponibili per quest'anno:

• Bonus bollette e telefono;

• Carta Dedicata a Te + Bonus benzina;

• Carta Acquisti ordinaria;

• Assegno di Inclusione;

• Bonus psicologo.

Oltre a questi bonus, stanno per tornare anche gli incentivi auto 2024, mentre sono state confermate le misure per le famiglie: assegno unico, bonus asilo nido e assegno di maternità.

Bonus bollette 2024: come funziona e come richiederlo

La Legge di Bilancio conferma il bonus bollette 2024 per le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica e per coloro che soffrono di disagio fisico: in entrambi i casi è possibile ottenere uno sconto sulle utenze di luce, acqua e gas, potenziato solo per il primo trimestre del nuovo anno.

Per accedere al bonus bollette per disagio economico è necessario possedere un Isee inferiore a 9.530 euro all'anno, limite che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico).

Solo per il primo trimestre dell'anno resta in vigore il bonus elettrico potenziato, accessibile a tutti i nuclei familiari con Isee sotto i 15.000 euro, oppure per le famiglie numerose con Isee fino a 30.000 euro.

Per quanto riguarda invece il bonus telefono, solo chi possiede un Isee inferiore a 8.112,23 euro all'anno ha diritto a ricevere uno sconto del 50% sul canone di accesso alla rete telefonica, che passa da 19 euro ad un massimo di 9,50 euro.

Carta Dedicata a Te e Carta Acquisti: le differenze

La novità di quest'anno è la Carta Dedicata a Te, consegnata dai Comuni ai cittadini che possiedono un Isee inferiore a 15.000 euro: grazie a questa card è possibile ottenere un bonus di 360 euro da utilizzare per le spese alimentari o per gli acquisti presso le farmacie.

Oltre alla Carta Dedicata a Te, è previsto anche un bonus benzina per i titolari del beneficio, da utilizzare anche per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico.

Resta attiva anche la Carta Acquisti ordinaria, che spetta a cittadini di età superiore a 60 anni oppure nuclei familiari in cui sono presenti bambini al di sotto dei tre anni. Tali beneficiari devono possedere un Isee inferiore a a 8.052,75 euro, limite che sale a 10.737 euro per chi ha compiuto 75 anni.

La Carta Acquisti permette di ottenere un bonus bimestrale di 80 euro da spendere per l'acquisto di generi alimentari oppure per pagare le bollette.

Assegno di Inclusione: a chi spetta e come funziona

Dal 1° gennaio 2024 è attivo anche l'Assegno di Inclusione, la nuova misura voluta dal Governo Meloni al posto del Reddito di Cittadinanza: ma come funziona?

Il beneficio è riservato alle famiglie considerate "fragili" che possiedono un Isee fino a 9.360 euro: possono averlo, quindi, i nuclei al cui interno si trova almeno un minore, un anziano over 60 o un disabile.

Se si possiede un Isee fino a 6.000 euro, invece, si può richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro: questa misura consente di accedere a un bonus di 350 euro per ogni componente occupabile del nucleo familiare, purché partecipi alle iniziative formative o di orientamento per inserirsi nel mondo del lavoro.

Bonus psicologo 2024: chi può averlo

Rinnovato anche il bonus psicologo 2024 grazie a un finanziamento di 5 milioni di euro: l'agevolazione spetta ai cittadini residenti in Italia che possiedono un Isee non superiore a 50.000 euro.

Grazie al voucher è possibile prenotare sedute gratuite presso psicologi iscritti all'apposito Albo professionale.