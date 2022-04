13 aprile 2022- Con riferimento alle notizie di stampa diffuse, Media Maker si dichiara totalmente estranea alle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per presunti illeciti legati al mondo della editoria. La Società non ha, infatti, ricevuto alcuna contestazione in relazione alle predette notizie di stampa, né è stata notiziata e/o informata dall'autorità inquirente. Ferme restando le tutele e le garanzie dovute a coloro che sono oggetto di indagine, la Società, ha proceduto a revocare tutti i poteri, prendendo atto delle dimissioni del Sig. Marco Verna. Si segnala infine da subito che Media-Maker,si riserva di agire legalmenteinnanzi alle autorità competenti per tutelare i propri diritti nei confronti di qualsiasi soggetto che dovesse aver causato danni per la trasmissione di notizie errate. (GD - www.ftaonline.com)

