Quanto pesa il prezzo delle bollette sul fatturato di hotel, ristoranti e piccole e medie imprese? A questa domanda ha cercato di dare risposta l'istituto di credito Banca AideXa, leader nel settore e punto di riferimento della microimpresa italiana, fondato da Roberto Nicastro e Federico Sforza.

Il caro sull'energia elettrica, provocato dalla crisi internazionale non ancora risolta, pesa in modo particolare su alcuni settori specifici. Dati alla mano, hospitality e ristorazione ne hanno risentito in modo particolare nel primo trimestre del 2022 quando l’Italia ha subito il taglio del 43% delle forniture di gas da parte della Russia.

Per strutture ricettive e ristorazione, da gennaio a oggi i costi energetici hanno toccato un picco del +400% aggravando una crisi apertasi durante la pandemia da Covid-19 nel 2021. Per rilevare l’entità del problema, Banca AideXa ha studiato i dati transazionali di un campione di PMI clienti e i costi sostenuti in bolletta verso le maggiori società di gas ed elettricità. Tali dati, confrontati con l'ammontare delle vendite mensili delle stesse PMI, ha permesso di evidenziare il danno provocato dai prezzi eccessivi sul fatturato.

Queste le parole di Walter Rizzi, Chief Data & Customer Engagement Officer di Banca AideXa:

“L’approccio transazionale di Banca AideXa è in questo contesto uno strumento prezioso per monitorare trend economici quasi in tempo reale e offrire alle PMI finanziamenti che tengano in considerazione i bisogni di liquidità, adattandosi velocemente ai mutamenti economici esterni e di settore. Con un metodo dinamico come questo, riusciamo a dare le risposte giuste al momento giusto.”

Se è vero, da una parte, come ha rilevato l'analisi di AideXa, che l'aumento dei costi sta avendo un lieve rallentamento, dall’altro lato questo assestamento non basta ad allentare la morsa sul settore. E dunque cosa fare? Alla luce dei dati emersi, è evidente quanto sia urgente stabilire una solida linea di intervento, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che ad oggi in Italia raggiungono quota duecentomila.

Dunque il supporto finanziario dovrebbe essere parametrato al bisogno efettivo. E, inoltre, riguardo all’inflazione, il Chief Data di Banca AideXa aggiunge:

“L’aumento dei costi energetici registrati nei settori hospitality e ristorazione sono il primo e più immediato segnale della spinta all’aumento dell’inflazione, che ci aspettiamo di registrare in tutti i settori nei dati del primo semestre 2022”.

Banca AideXa, storia e obiettivi dell'Istituto finanziario

Con sedi in tutta Italia, Banca AideXa è l'istituto di credito fatto su misura delle PMI e, in generale, dei lavoratori autonomi a partita Iva. Il suo obiettivo principale, infatti, è semplificare la messa in atto di progetti imprenditoriali grazie alle nuove tecnologie e all’open banking.

In soli due anni, grazie ad un lavoro capillare sul territorio, è riuscita a raccogliere ben 48 milioni di euro di capitale. Un risultato sorprendente nonché il più grande “primo round” di finanziamento mai realizzato per una startup fintech italiana. Non a caso nel 2021 Banca AideXa ha guadagnato il primo posto nella classifica LinkedIn delle migliori start up. Tra i suoi investitori e business angels si annoverano Venture Capital, il Gruppo Generali, Sella, IFIS, ISA, 360 Capital Partners, MCC e Confartigianato.