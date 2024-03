I 3 casinò online con una loro criptovaluta nativa

I crypto casino sono piattaforme di gambling online dove è possibile depositare criptovalute per le puntate sui giochi e le scommesse.

Questi casino online permettono agli utenti di accedere senza verifica KYC e di effettuare transazioni veloci in qualsiasi momento.

In generale, la maggior parte dei cripto casino permette di utilizzare diverse criptovalute per i depositi, tuttavia ci sono anche delle piattaforme con un token nativo, come Lucky Block, Wall Street Memes Casino e TG.Casino.

Vediamo quali vantaggi possono offrire agli utenti che decidono di utilizzarli per i depositi sulle rispettive piattaforme.

Lucky Block

Lucky Block si basa sul LBLOCK V2, la seconda versione del token nativo della piattaforma. LBLOCK V2 permette di ottenere diversi vantaggi sul cripto casino, come l’accesso al programma di fedeltà e ai tornei.

Inoltre, il token LBLOCK V2 si può mettere in stake, per ottenere ricompense passive in base alla propria partecipazione allo staking pool.

Al momento, il token LBLOCK V2 ha un valore di 0,00003839 dollari e un market cap di circa 3 milioni di dollari. La criptovaluta assicura transazioni veloci sia per i depositi, sia per i prelievi, con un team di supporto dedicato che può offrire soluzioni per qualsiasi problema.

È possibile comprare il token senza alcuna commissione tramite exchange come MEXC, LBANK, GATE.IO e Uniswap.

Per quanto riguarda la piattaforma, Lucky Block offre una selezione di 4.000 slot machine, oltre a giochi crash e giochi con croupier dal vivo come roulette e blackjack.

La sezione delle scommesse include sport tradizionali divisi per discipline e categorie, oltre agli e-sport più famosi come Dota 2, Counter-Strike e League of Legends.

VISITA LUCKY BLOCK

Wall Street Memes Casino

Wall Street Meme Casino è una piattaforma creata per supportare il valore della meme coin WSM sul mercato. Il crypto casino ha lentamente trasformato il WSM da semplice meme coin a utility token, contribuendo alla sua recente crescita.

Grazie a Wall Street Memes Casino e al mercato rialzista, il WSM è cresciuto del 78% nell’ultimo mese, arrivando a un valore di 0,01365 dollari e a un market cap di 26 milioni di dollari.

Trattandosi del token nativo del casino online, il WSM consente di ottenere svariati vantaggi, come la partecipazione al programma di fedeltà Diamond Hands.

Effettuando un primo deposito con i WSM, sarà possibile ottenere un bonus di benvenuto del 200% con 200 giri gratuiti sulle slot machine.

Il WSM si può anche mettere in staking con un APY attuale del 32%, inoltre i suoi titolari potranno partecipare a un generoso Airdrop di 1 milione di dollari in token.

La piattaforma dispone di una buona selezione di giochi, tra cui è possibile trovare slot machine, giochi crypto, giochi crash e live casino. La sezione scommesse si divide tra sport tradizionali e e-sport.

VISITA WALL STREET MEMES CASINO

TG. Casino

TG.Casino è un crypto casino accessibile via Telegram senza verifica KYC (know your customer), basato sul token ERC-20 TGC.

La piattaforma dispone di giochi come slot machine, giochi da tavolo come roulette e blackjack, giochi con croupier dal vivo.

Non manca la sezione dedicata alle scommesse su sport tradizionali, con diverse tipologie di odds competitivi e live betting.

Nell’ultimo mese, il token TGC è cresciuto dell’8,90%, arrivando a un valore di 0,5944 dollari e a un market cap di 8 milioni di dollari.

All’interno di TG. Casino, il TGC funge da token di governance, quindi i titolari potranno votare sulle decisioni relative ai futuri sviluppi della piattaforma.

Una delle caratteristiche più interessanti di TG.Casino è la sua meccanica di buyback. Il cripto casino effettuerà il buyback di una percentuale dei profitti giornalieri, utilizzando il 60% per le ricompense di staking e bruciandone il 40%, per indurre scarsità del token sul mercato e aumentare la domanda di quelli rimanenti.

VISITA TG.CASINO SU TELEGRAM