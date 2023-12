Bitcoin vola sopra i 40mila dollari e potrebbe portarsi dietro questa nuova criptovaluta

Bitcoin sta per chiudere il 2023 in bellezza, avendo da poco superato anche la soglia dei 40mila dollari. Questo rally è alimentato dalla convinzione del fatto che il prossimo anno potrebbero esserci tagli ai tassi di interesse negli Stati Uniti e dalle aspettative dei trader per l'approvazione imminente degli ETF negoziati in borsa legati al Bitcoin.

Nelle ultime 24 ore, la criptovaluta più grande del mondo ha raggiunto i 41.522 dollari, il suo valore più alto dall’aprile del 2022. Questo segna un cambiamento tangibile dopo la crisi che aveva colpito i mercati cripto a seguito del crollo di FTX e di altre aziende crypto nel 2022. Il Bitcoin ha registrato un rialzo del 50% dalla metà di ottobre a oggi, indicando una svolta decisiva rispetto alla tendenza ribassista del 2022 e dei primi mesi del 2023.

Justin d'Anethan, responsabile dello sviluppo aziendale per l’area Asia-Pacifico presso Keyrock, una società di market making di attività digitali, ha sottolineato che gli acquisti istituzionali a novembre rappresentano un nuovo interesse, e nonostante possano verificarsi inversioni di tendenza, i minimi toccati intorno ai 16.000 dollari dell'anno scorso probabilmente hanno segnato un fondo non più raggiungibile.

L'entusiasmo del mercato è ulteriormente alimentato dagli investimenti di MicroStrategy, che ha recentemente dichiarato l'acquisto di ulteriori 593 milioni di dollari in Bitcoin nel corso di novembre. Gli occhi sono ora puntati sugli ETF spot su Bitcoin e sulle prospettive di un'approvazione imminente, che potrebbe aprire le porte a nuovi investimenti nel settore.

Mentre il Bitcoin torna a brillare, c’è una nuova criptovaluta che potrebbe capitalizzare proprio grazie all'entusiasmo che si potrebbe generare grazie all’approvazione del primo ETF spot sul Bitcoin, si tratta proprio di Bitcoin ETF Token.

Che cos’è Bitcoin ETF Token?

Bitcoin ETF Token è un nuovo progetto che sta guadagnando sempre più slancio, andando oltre le più ottimistiche previsioni. Bitcoin ETF Token è sviluppato sulla blockchain di Ethereum, con l'obiettivo di offrire ai titolari del token un modo diretto per beneficiare dell'approvazione di un ETF spot su Bitcoin. L'idea chiave è che il valore del token è strettamente legato a eventi rilevanti, come l'approvazione, il lancio, gli asset under management e i volumi di scambio degli ETF spot su Bitcoin.

Caratteristiche distintive del progetto

• Meccanismo di burning e riduzione delle tasse : una delle caratteristiche uniche di Bitcoin ETF Token è il meccanismo di burning, in cui il 5% dell'offerta totale di token viene bruciato ad ogni traguardo raggiunto. Questo mira a creare una maggiore scarsità e ad aumentare il valore del token. Inoltre, le tasse associate al token diminuiscono dell'1% ad ogni obiettivo raggiunto.

• Staking con rendimento percentuale annuo (APY) del 103%: gli investitori hanno la possibilità di fare staking dei loro BTCETF, guadagnando un rendimento percentuale annuo del 103%. Questo offre agli investitori la possibilità di ottenere rendimenti passivi sulla loro criptovaluta.

VAI SUL SITO DI BITCOIN ETF TOKEN

I 5 traguardi di Bitcoin ETF Token

1. Approvazione della SEC degli ETF spot su BTC negli Stati Uniti: il primo traguardo chiave è l'approvazione della SEC degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti. Questo evento aprirebbe la strada per una maggiore accettazione e adozione del Bitcoin nell'ecosistema finanziario tradizionale. 2. Lancio effettivo del primo ETF spot su Bitcoin: il secondo traguardo è il lancio effettivo del primo ETF spot su Bitcoin. Questo rappresenterebbe un passo significativo verso la creazione di un veicolo d’investimento regolamentato per i partecipanti al mercato tradizionale. 3. Raggiungimento di 100 milioni di dollari di volume di trading per $BTCETF: il terzo traguardo implica il raggiungimento di un volume di trading di 100 milioni di dollari per Bitcoin ETF Token. Questo dimostrerebbe l'interesse e la fiducia degli investitori nel progetto. 4. Gli asset sotto gestione (AUM) degli ETF spot su Bitcoin raggiungono 1 miliardo di dollari: il quarto traguardo è il raggiungimento di 1 miliardo di dollari di asset sotto gestione per gli ETF spot su Bitcoin. Questo confermerebbe la robustezza e l'attrattiva del veicolo di investimento. 5. Il valore del Bitcoin raggiunge i 100.000 dollari: Il quinto e ultimo traguardo è il raggiungimento di un valore del Bitcoin pari a 100.000 dollari. Questo non solo sarebbe un successo per il Bitcoin, ma aumenterebbe anche il valore intrinseco di Bitcoin ETF Token.

Conclusioni

Bitcoin ETF Token si presenta come un innovativo approccio per permettere agli investitori di trarre vantaggio dall'approvazione degli ETF Spot di Bitcoin. Con il suo meccanismo di burning, staking e collegamento diretto agli sviluppi del Bitcoin, che per questo finale del 2023 è tornato a correre, il progetto offre un'opportunità unica nel suo genere.

VAI SUL SITO DI BITCOIN ETF TOKEN