Donare casa ai figli conviene? Ecco quali sono i rischi, i vantaggi e i costi

La donazione è l'atto con cui una parte arricchiste l'altra, cedendo un proprio diritto o assumendo un impegno a favore di quest'ultima. Utilizzata prevalentemente in ambito familiare, conviene donare casa ai figli?

La donazione è una particolare tipologia di contratto utilizzata, prevalentemente, in ambito familiare. Disciplinata dall’articolo 769 del Codice civile, è l’atto in cui una parte arricchisce l’altra, cedendo un proprio diritto o assumendo un impegno a favore di quest’ultima, evitando i costi dei tradizionali contratti di compravendita.

All’interno dell’ambito familiare, presenta molti vantaggi, ma può essere liberamente esteso anche ad estranei o parenti meno stretti: in questi casi, però, le tasse saranno più gravose. Spesso, ci si chiede se donare la casa ai figli conviene.

Nel testo, cercheremo di fare una panoramica completa sulla donazione, parlando dei costi, delle modalità e procedure e analizzando quali sono tutti i vantaggi, le convenienze e, se presenti, gli eventuali aspetti contrari.

Quanto costa la donazione di un immobile ad un figlio?

La donazione è un contratto con cui il donante arricchisce il donatario per puro spirito di liberalità. Prevalentemente utilizzata in ambito familiare, per esempio da parte dei genitori ai figli, la donazione può essere di due tipi:

• Diretta, quando il genitore trasferisce l’immobile di sua proprietà direttamente al figlio con l’assistenza di un notaio;

• Indiretta, quando il genitore non è proprietario di un immobile, ma lo acquista e lo intesta direttamente al figlio. In alternativa, dona al figlio la somma necessaria per il suo acquisto.

Si devono considerare alcuni obblighi fiscali che gravano sul ricevente, anche se in alcuni casi scatta l’esenzione dalla tassazione. La donazione, infatti, ha dei costi.

Per donare una casa ai figli si devono sostenere i seguenti costi:

• Imposta sulle donazioni, determinata da un’aliquota che varia in base al grado di parentela tra le parti. nel caso della donazione ai figli, non si applica alcuna imposta fino ad un valore del bene di 1 milione di euro. Superato il limite l’imposta da versare è del 4% del valore del bene;

• Imposta di registro di importo fisso a 200 euro, se si supera la franchigia;

• Imposta di bollo per atti soggetti ad Iva, di importo pari a 200 euro;

• Imposta ipotecaria del 2% con un importo di 200 euro se l’immobile è prima casa;

• Imposta catastale dell’1% con un importo di 200 euro se l’immobile è prima casa;

• Imposta per la trascrizione per la quale si applica un importo fisso di 90 euro, per gli atti soggetti a Iva.

Come donare casa ai figli senza pagare le tasse?

A prescindere che si tratti di donazione diretta o indiretta si deve comunque applicare l’imposta di donazione.

Nel caso della donazione indiretta, però, si può evitare e ciò avviene quando il genitore ha donato al figlio una somma di denaro e quest’ultimo è in grado di fornire le prove che il pagamento è avvenuto direttamente da parte del donante.

Solo in questo modo, si elude l’imposizione fiscale della donazione indiretta, ma si deve comunque corrispondere l’imposta relativa alla compravendita. Nelle donazioni di case ai figli minori, non sono applicate le tasse di donazione, a meno che il valore dell’immobile sia superiore a 1 milione di euro.

Quanto costa la parcella del notaio per una donazione?

Tra le tante e diverse spese che comporta un contratto di donazione, si devono considerare anche le spese notarili.

Gli oneri notarili sono variabili e dipendono soprattutto dal grado di complessità dell’atto di donazione.

La parcella del notaio viene calcolata mediante una percentuale variabile a discrezione dello stesso, considerando alcuni fattori come, per esempio, la presenza di ipoteche sul bene, diritti reali e vincoli.

Inoltre, la parcella del notaio varia in proporzione al valore degli immobili trasferiti.

Perché il notaio sconsiglia la donazione di una casa

Molto spesso, il notaio sconsiglia la donazione per via dei rischi che essa può comportare. Per esempio, c'è la possibilità di revoca e le potenziali azioni da parte degli eredi legittimi del donante.

Infatti, nel contesto della donazione ai figli, uno dei pericoli maggiori è rappresentato proprio dalle eventuali e possibili richieste legali degli eredi privati della loro quota di legittima.

Se, per esempio, la donazione viene effettuata solo a favore di uno specifico erede, gli altri potrebbero avanzare pretese sul bene. In questo caso, siamo di fronte ad uno degli aspetti svantaggiosi della donazione, ossia il rischio dovuto alle possibili azioni legali degli altri eredi che non hanno ricevuto diritti sulla casa donata.

Donare la casa ai figli conviene quando si desidera trasferire la proprietà di un bene quando si è ancora in vita, senza attendere l’apertura del testamento dopo la morte dei genitori oppure, in alternativa, a coloro che desiderano evitare di procedere con la vendita del bene ai propri figli.

Cosa si può fare al posto della donazione? Al posto della donazione, si può optare per il testamento. Utilizzando questa modalità la trasmissione della proprietà, però, potrà avvenire solo dopo la morte del testatore.

