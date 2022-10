Per coloro che guidano auto diesel e vogliono entrare a Milano ci sono brutte notizie: rischiano multe fino a 658 euro. Molti automobilisti, soprattutto pendolari, sono infuriati per la norma in vigore dal 1 ottobre 2022 voluta dal sindaco della città metropolitana di Milano. Ci sono però delle eccezioni.

Milano dice no ai veicoli diesel per ridurre l'inquinamento: multe fino a 658 euro

Dall'inizio di questo mese è entrata in vigore una norma che impedisce a determinate classi di veicoli di entrare nell'Area B del comune di Milano. Fortemente voluta dal sindaco Beppe Sala per ridurre l'inquinamento e le emissioni di Co2, questa legge impedisce anche il transito all'interno della città. Le pene sono molto salata e vanno da un minimo di 150 ad un massimo di 658 euro in caso di trasgressione del divieto. Nella città di Milano sono installate numerose telecamere che riescono ad individurare, tramite il numero di targa, i veicoli non idonei al transito nel comune del capoluogo lombardo.

Come funziona l'Area B: orari, giorni, deroghe

La norma è valida solo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, ad eccezione del sabato e dei festivi. Anche se qualcuno volesse anticipare il suo accesso a Milano per evitare la contravvenzione, non potrebbe farla franca. Le multe infatti scattano anche in base ai chilometri percorsi nella città. Anche l'uscita dall'Area B, che implica dunque la circolazione all'interno di essa, verrà osservata e sanzionata. L'unico modo per non andare incontro alla sanzione è la sosta. Un veicolo che entra prima dell'accensione delle telecamere e viene parcheggiato nell'Area B non sarà multato. Esiste un'altra eccezione, quella del Move-In. Si tratta di una scatola nera che permette, in base alla classe ambientale del veicolo, di percorrere un numero predefinito di chilometri all'anno all'interno della zona a traffico limitato, senza incorrere in sanzioni.

I veicoli che non possono più accedere in Area B

Non bisogna però disperare. Molti veicoli possono comunque accedere in Area B, quindi, per esclusione, andiamo a vedere la lista di veicoli che non possono accedere nel comune di Milano:

Euro 2 benzina;

Euro 4 diesel senza FAP;

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore;

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km;

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

Euro 5 diesel.

Non solo multe: prevista la sospensione della patente

C'è però un'ulteriore brutta notizia per gli automobilisti: la sospensione della patente. Questa norma "estrema" non è però immediata. La sospensione può durare dai 15 ai 30 giorni e scatta solo in caso di recidiva, cioè quando il conducente di un veicolo presente nella lista elencata nel paragrafo precedente commette una seconda volta l'infrazione entro due anni dalla prima.