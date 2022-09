Resta al centro dell’attenzione la questione del pignoramento nel periodo che va dal 2022-2023. Da una parte il legislatore fa un aggiornamento della normativa in materia con tutti gli effetti che, di conseguenza, comporta nell’operatività dell'Agenzia delle entrate.

D’altro canto, i tribunali italiani - soprattutto la Corte di Cassazione - sono chiamati a definire le controversie che insorgono tra le parti, fissando così regole ferree che non possono essere ignorate. Così alla luce dei recenti aggiornamenti la Cassazione propone un nuovo regolamento sul pignoramento 2022-2023:

con il liquidatore giudiziale, infatti, è più facile recuperare il denaro del debitore;

altra importante modifica riguarda il pignoramento delle pensioni.

Nuove regole sul pignoramento (2022-2023) fissate dalla Cassazione

Con la recente sentenza riguardo al pignoramento in Italia, i giudici hanno stabilito che il prelievo dei soldi dal conto corrente è illegittimo nel caso in cui le motivazioni inserite risultino essere generiche. Dunque secondo la legge bisogna puntualizzare ogni dettaglio.

Dopo di che l’ufficiale della riscossione provvede a eseguire il pignoramento notificando il verbale, secondo la procedura prevista dalla legge, al debitore. Ciò avviene attraverso la consegna di una copia del verbale.

Cos’è il liquidatore giudiziale

Tra i destinatari della nuova legge sul pignoramento ci sono: consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up. Sono inclusi anche tutti gli altri debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale o a qualsiasi altra procedura liquidatoria prevista dallo stesso codice civile o dalle leggi speciali nei casi di insolvenza oppure di crisi.

Per poter recuperare i soldi da un debitore in maniera semplificata viene utilizzato lo strumento della cosiddetta liquidazione controllata. È un’ottima soluzione che permette al creditore di rivolgersi al palazzo di giustizia, ovvero al tribunale, per richiedere la nomina di un liquidatore giudiziale.

Si tratta sicuramente di una figura centrale visto che può esercitare verso il debitore ogni azione volta a garantire il recupero del credito nel modo più veloce possibile. In questo caso si può procedere alla vendita dei beni tramite l’asta per poi utilizzare il ricavato in denaro per ripagare i creditori e, quindi, per saldare il debito.

Il pignoramento delle pensioni

In secondo luogo l’attenzione si è spostata dal pignoramento dello stipendio al pignoramento pensioni. A quanto pare le indennità di pensione e gli altri assegni di liquidazione non si possono pignorare per un ammontare pari al doppio della misura massima mensile prevista dall’assegno sociale.

Quindi solo la parte che eccede l’importo minimo di 1.000 euro è pignorabile, sempre e comunque, nei limiti previsti dalla legge.

Quali crediti non sono pignorabili

Il tribunale sottolinea che l’autorizzazione a procedere con il pignoramento dei crediti può essere rilasciata solo dal Presidente del tribunale oppure da un giudice delegato. Ci sono però alcuni crediti che non possono essere pignorati.

Tra questi rientrano i sussidi: di grazia, di sostentamento a soggetti che sono presenti nell'elenco dei poveri, di maternità, per malattie, per funerali provenienti da casse di assicurazione, provenienti da enti di assistenza oppure dagli istituti di beneficenza.