Come tutti i debiti, anche le bollette di acqua, luce e gas vanno in prescrizione, cioè, trascorso un determinato periodo, i fornitori delle utenze domestiche non possono esigere il pagamento dagli utenti. Inoltre, a partire dal 2020, tale termine si è ridotto.

Per legge, infatti, il trascorrere del tempo determina la perdita, da parte dei gestori delle utenze domestiche, del diritto di richiedere il pagamento di una fattura di acqua, luce o gas relativa a un periodo passato.

Per questo motivo, qualora non avessi pagato una bolletta, perché te ne sei dimenticato o per impossibilità di pagarla, scattato un certo limite di tempo il gestore non può richiedere il versamento dell’importo.

Conoscere i tempi stabiliti dalla legge e, dunque, quando vanno in prescrizione le bollette, è importante anche per tutelarsi nel momento in cui viene richiesto il pagamento quando ormai il termine per poterlo fare è già scaduto.

Inoltre, è bene sapere che i tempi di prescrizione, per quanto riguarda le utenze, a partire dal 2022 si sono ridotti. Si tratta, infatti, di tempistiche molto diverse rispetto al termine di 10 anni stabilito dalla legge per la prescrizione ordinaria di un credito.

Quando vanno in prescrizione le bollette di acqua, luce e gas e cosa è cambiato

Come già accennato, in merito alla prescrizione di bollette di acqua, luce e gas si sono verificati dei cambiamenti in tempi recenti.

Inizialmente, la prescrizione per le bollette relative alle utenze domestiche era stata fissata a 5 anni. Ciò significava che, qualora non si fossero pagati gli importi dovuti, il gestore aveva la possibilità di richiedere il saldo entro questo termine.

A partire dal 2020, però, per effetto di una delibera Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), tale termine è stato ridotto: la prescrizione è passata da 5 a soli 2 anni.

La scadenza a 5 e a 2 anni dipende dalla data relativa all’emissione delle stesse bollette che, come vedremo, cambia per acqua, luce o gas.

È importante, inoltre, sapere che la prescrizione vale nei casi in cui l’utente non abbia ricevuto alcun sollecito di pagamento. Il calcolo del termine per la prescrizione comincia a decorrere dal primo giorno feriale successivo alla data di scadenza della bolletta. Qualora, però, il fornitore dovesse effettuare un sollecito di pagamento, il termine di prescrizione subisce un arresto, avviando un nuovo termine di prescrizione della durata di 2 anni.

Quando vanno in prescrizione le bollette della luce e non bisogna più pagare

Come abbiamo visto, le recenti modifiche hanno introdotto nuove tutele per gli utenti i quali, trascorso un certo periodo, non devono più pagare la bolletta.

Per quanto riguarda la bolletta della luce, anche in questo caso i termini di prescrizione sono di 2 anni. Questo, però, dipende dalla data della bolletta, in quanto il termine di prescrizione di 2 anni riguarda le bollette relative al periodo che parte dal mese di marzo 2018. Per quelle, invece, relative a periodi antecedenti, il termine è di 5 anni.

Anche in questo caso è fondamentale ricordare che, qualora durante questo periodo di tempo, il gestore abbia inviato un sollecito di pagamento, si dovrà tenere in considerazione un nuovo termine di prescrizione di altri due anni.

Quando vanno in prescrizione le bollette del gas

Anche per quanto concerne le bollette del gas, l’utente è tenuto a pagare solo gli ultimi due anni. Ma, così come avviene per le bollette della luce, anche per queste ultime il termine di prescrizione cambia a seconda delle date relative alle bollette emesse.

In particolare, per quanto riguarda le bollette del gas, il termine di prescrizione di due anni riguarda quelle emesse a partire dal 2 gennaio 2019. Diverso, invece, è il discorso per le bollette relative ai periodi precedenti: per queste ultime, il termine per la prescrizione rimane fissato a 5 anni.

Quando vanno in prescrizione le bollette dell’acqua

La riduzione dei termini per la prescrizione delle bollette interessa anche la fornitura d’acqua. Così come nei primi due casi, l’utente non è più tenuto a pagare se durante il tempo utile a far maturare la prescrizione, il gestore non invii all’utente un sollecito di pagamento.

Nel dettaglio, per le bollette dell’acqua, i termini di prescrizione sono così suddivisi:

• 2 anni per le bollette relative al periodo a partire dal 2 gennaio 2020;

• 5 anni per le bollette emesse nei periodi successivi a tale data.

Come contestare una bolletta prescritta e si può ricevere il rimborso?

Conoscere i termini di prescrizione delle bollette è fondamentale per l’utente, in modo che si possa tutelare ed esercitare il suo diritto di non pagare gli importi trascorso il periodo stabilito dalla legge.

È, inoltre, importante sapere che, qualora si fosse pagata una bolletta caduta ormai in prescrizione, l’utente non ha comunque diritto a ricevere il rimborso, perciò è bene controllare la data di emissione della fattura, nonché conservare tutte le bollette per almeno 2 o 5 anni.

Infine, l’utente ha la possibilità di contestare una bolletta caduta in prescrizione, presentando un reclamo, tramite PEC o raccomandata, al gestore delle utenze domestiche, indicando i propri dati anagrafici, il codice POD (per bolletta della luce) o il codice PDR (se del gas), il motivo della contestazione e allegando la copia del documento d’identità.