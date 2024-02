Banca, ecco dove investire 20.000 euro: questi 5 istituti offrono interessi tra i più alti

Continuano ad aumentare le soluzioni proposte dalla banche per far fruttare i propri soldi: ecco i 5 istituti che permettono rendimenti ed interessi al top tra i più alti in circolazione.

Continuano ad aumentare i tassi di interesse delle banche al fine di attrarre sempre nuovi clienti: proprio per questo il panorama delle offerte con rendimenti al top si è ampliato soprattutto negli ultimi anni.

Non soltanto i tradizionali conti corrente ma anche i nuovi conti correnti remunerati e i sempre più sottoscritti conti deposito.

Per tutte queste soluzioni i tassi di interesse e di rendimento rappresentano un guadagno che la banca offre al cliente per la proposta sottoscritta.

Tante le nuove soluzioni proposte dalle banche con tassi veramente al top.

Basti pensare che le attivazioni dei conti deposito sono aumentate in maniera esagerata tanto da sfiorare per quelli vincolati un incremento pari a +141% rispetto al 2021.

L’unico inconveniente per questo prodotto è dato dal vincolo del denaro depositato che può essere parziale o totale.

Ma quali sono le banche che offrono interessi alti su un investimento di 20.000 euro?

Scopriamo 5 banche nel dettaglio delle loro offerte.

Banca, ecco dove investire 20.000 euro: questi 5 istituti offrono interessi più alti

Oggi il panorama bancario italiano è molto complesso tanto che gli istituti di credito offrono soluzione molto diverse tra loro per attirare sempre nuova clientela.

Ogni banca ha la possibilità di predisporre pacchetti di offerte che variano da istituto ad istituto, con modifiche anche per i tassi di interesse da applicare ai propri sottoscrittori.

Molto spesso i tassi di interesse sono differenti per la presenza o assenza di vincoli sulle somme depositate ma anche a seguito di una diversa durata del vincolo.

Se si fa riferimento ai conti correnti tradizionali i tassi in questi casi sono molto bassi o addirittura nulli e per cercare di far fruttare al meglio i propri risparmi, è opportuno sottoscrivere i nuovi conti deposito, soprattutto quelli vincolati.

Ma quali sono gli istituti che offrono i maggiori rendimenti su un investimento di 20.000 euro?

1. Banca CF+

La prima banca ad offrire una soluzione con un tasso lordo del 4,8°% è la Banca CF+.

Si tratta di una challenger bank specializzata in soluzioni di credito per l’impresa ma che offre per un conto deposito non svincolabile per 12 mesi un tasso passato dal 4,5% di dicembre al 4,80% nel mese di gennaio.

Depositando 20mila euro, il guadagno in termini di interessi si attesta intorno ai 672,24 euro.

2. Banca AideXa

Altra banca da tenere sotto controllo da un punto di vista degli interessi è Banca AideXa.

una banca giovane, che offre però strumenti di risparmio molto allettanti con tassi di interesse di tutto rispetto per i conto deposito. Sottoscrivendo il conto deposito X Risparmio il tasso lordo sarebbe del 4,75%, pertanto su 20mila euro, il guadagno per un vincolo di 12 mesi sarebbe di 664,82 euro.

3. Solution Bank con il Conto Yes

Non sono nemmeno da disdegnare nemmeno le soluzioni offerte da Solution Bank con il Conto Yes.

Solution Bank è una banca con una forte partecipazione nell’istituto Credito Romagna, che propone sia prodotti bancari classici, come conti corrente, conti deposito, carte di pagamento, mutui e conti deposito, sia servizi d’investimento per privati, aziende e istituzioni.

Sottoscrivendo il conto Yes di Solution Bank si ottiene un tasso lordo del 4,75%. Su 20mila euro, il guadagno annuale sarebbe di 664,82 euro.

4. BPL Banca

BPL Banca propone, invece ai clienti che sono titolari di un conto corrente la sottoscrizione di un conto deposito vincolato a interessi anticipati che, per un vincolo della durata di 12 mesi, offre un rendimento del 4,4%.

In questo caso sottoscrivendo un deposito vincolato di 20.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 612,87 euro.

5. Conto Rifugio di Banca Mediocredito Trentino-Alto Adige

Altra opzione da considerare è il Conto Rifugio di Banca Mediocredito Trentino-Alto Adige.

Si tratta di un conto di deposito completamente online e a zero spese, rivolto ai piccoli risparmiatori che vogliono far fruttare al meglio i propri risparmi.

La Banca è molto attiva nel credito a medio e lungo termine per le piccole e medie imprese ma offre anche prodotti per i privati come il conto deposito 100% online, rivolto ai risparmiatori privati di tutta Italia questo offre un tasso lordo del 4,3%.

Sottoscrivendo per 12 mesi un conto deposito vincolato con 20.000 euro, il guadagno annuale sarebbe di 598,03 euro.