Canone rai 2024, ecco quando scade la domanda per richiedere l'esenzione

Il disegno di Legge di Bilancio del 2024 presenta un’importante novità riguardo il canone rai. Non in relazione all’uscita dell’imposta dalla bolletta della luce, bensì sull’importo da pagare.

Chi deve pagare il canone di abbonamento televisivo? Sono soggetti al pagamento dell’imposta tutti coloro che detengono un apparecchio televisivo che consente la ricezione dei canali.

Tuttavia, come ben si sa, ci sono alcuni casi di esenzione. Naturalmente, per beneficiare dell’esonero si devono possedere e rispettare alcuni requisiti e condizioni e scadenze. Parliamo proprio di scadenze perché, per beneficiare dell’esenzione, è necessario presentare una richiesta all’Agenzia delle entrate.

Oltre a parlare di quali saranno le novità in vigore dal 2024, vediamo quali sono tutti i casi di esonero, come inviare la richiesta e quando scadono i termini.

Canone rai, quali sono i casi di esenzione

Il pagamento del canone rai è obbligatorio per tutte le persone che possiedono un televisore o un altro apparecchio in grado di ricevere il segnale televisivo e trasmettere i programmi.

Non ci sono differenze se il televisore viene utilizzato oppure no. Infatti, il canone è dovuto per il solo possesso di un televisore, ma non per il suo effettivo utilizzo.

Il possesso di una televisione viene assunto per tutti gli intestatari di utenze ad uso domestico.

Ci sono, però, alcuni casi di esenzione. Sono esonerati dal pagamento coloro che dichiarano di non essere in possesso di alcun televisore in casa. Ma, come spiegheremo, è possibile presentare la richiesta per la disdetta.

I cittadini che non possiedono apparecchi televisivi, anche se sono intestatari di utenze di energia elettrica per uso domestico, possono rientrare tra gli esonerati dal pagamento del canone tv.

Oltre alla suddetta categoria, sono esonerati anche:

• Gli anziani con più di 75 anni d’età che hanno un reddito inferiore a 8000 euro (il limite di reddito va considerato calcolando le somme percepite dal soggetto richiedente e dal coniuge );

• I militari delle Forze Armate Italiane;

• I militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;

• Gli agenti diplomatici e consolari, solo per i Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;

• I rivenditori e i negozi in cui vengono riparati i televisori.

Tutte le categorie sopra elencate, se in possesso dei requisiti e delle condizioni previste per ciascuna, per ottenere l'esenzione devono presentare la domanda all'Agenzia delle entrate, rispettando le scadenze che indicheremo di seguito.

Quali sono le scadenze per presentare la domanda di esenzione

I cittadini che fanno parte delle categorie esonerate dal pagamento del canone tv devono presentare la domanda di esonero all’Agenzia delle entrate.

Bisogna, però, rispettare le scadenze fissate. Di quali si tratta? Per poter beneficiare dell’esonero per tutto l’anno, la domanda deve essere trasmessa entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. In questo caso, ci riferiamo al 31 gennaio del 2024.

Se non si riesce a rispettare la suddetta scadenza, non bisogna preoccuparsi. Si potrà lo stesso beneficiare dell’esonero, ma solo per il secondo semestre dell’anno. Anche in questo caso, è necessario presentare la domanda rispettando le scadenze. In questo secondo caso, la richiesta deve essere inviata entro il 30 giugno del 2024.

Infine, se la domanda si presenta dopo il 30 giugno 2024, si potrà beneficiare dell’esenzione per il 2025.

È opportuno fare un’ultima precisazione. La dichiarazione sostitutiva, ovvero il Quadro A del modello, deve essere presentato ogni anno, qualora si continui a non possedere un apparecchio televisivo.

Come fare domanda

Come abbiamo detto, per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’imposta è necessario presentare un’apposita domanda all’Agenzia delle entrate.

La domanda deve essere presentata, sottoscritta e firmata direttamente dall’intestatario dell’utenza elettrica.

Il quadro A del modello, opportunamente compilato, deve essere inviato tramite Pec all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.

In alternativa al suddetto metodo, però, è anche possibile inviare la domanda di esenzione dal pagamento del canone rai inviando una raccomanda al seguente indirizzo: “Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino”.

Quali sono le novità dal 2024

Nel disegno di Legge di Bilancio del 2024, è contenuta una novità molto importante sul canone rai. Il costo annuale, attualmente, è pari a 90 euro.

In base alle modifiche, il costo sarà ridotto a 70 euro, per un totale di 20 euro annui in meno, senza però nessuna modifica alle modalità di pagamento, in quanto il canone rimarrà addebitato in bolletta.

La riduzione dell’importo è il primo step della riforma. Ricordiamo, infatti, che la Commissione Europea ha richiesto una revisione delle regole per rendere molto più trasparenti le bollette dell’energia elettrica.

