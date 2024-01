Canone Rai 2024: chi deve pagare e chi è esonerato

Nel 2024, ci sono alcune novità sul Canone Rai, previste dalla Legge di Bilancio, in merito all’importo da pagare. Infatti, se l’importo della tassa, lo scorso anno, era pari a 90 euro, quest’anno l’importo da pagare è di 70 euro.

Non cambiano le categorie di cittadini tenuti al pagamento del canone di abbonamento televisivo, così come i casi di esenzione.

Nel testo, andiamo a vedere chi deve pagare il Canone rai 2024 e chi sono gli esenti in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Chi deve pagare il Canone rai 2024

Il Canone rai è un’imposta che deve essere pagata per il solo possesso di apparecchi idonei o adattabili alla ricezione di radioaudizioni televisive, nel territorio nazionale.

La stessa parola apparecchi non comprende solo televisori e ciò ci aiuta a capire che il canone di abbonamento non deve essere pagato solo da chi guarda la Tv, ma anche per altri dispositivi. Non avere la televisione non fa scattare l’esonero dal pagamento, in quanto i programmi televisivi possono essere anche fruiti altrimenti.

Quindi, il canone deve essere pagato da chiunque abbia un apparecchio televisivo, una sola volta all’anno e una sola volta per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Chi non deve pagare il Canone rai 2024

Non tutti sono tenuti al pagamento del Canone rai 2024. Ci sono, infatti, alcuni casi di esenzione per gli appartenenti ad alcune categorie.

Chi non deve pagare il canone?

• Chi non detiene un apparecchio televisivo o in grado di ricevere radiocomunicazioni televisive in casa;

• Gli ultrasettantacinquenni, il cui reddito proprio e del coniuge non superi complessivamente 8000 euro, purché non coabitino con altre persone titolari di redditi propri;

• I militari delle Forze Armate Italiane;

• I militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;

• Gli agenti diplomatici e consolari, solo per quei Paesi in cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;

• I rivenditori e negozi in cui vengono riparate le Tv.

Chi deve pagare il Canone rai: inquilino o proprietario?

Nel caso di affitto di immobili, spesso, ci si chiede chi sia tenuto al pagamento del canone rai: l’inquilino o il proprietario? In questo caso, ci viene in aiuto l’Agenzia delle entrate, con due pratici esempi esplicativi.

Prendiamo l’inquilino di un appartamento in affitto, la cui utenza elettrica sia intestata al proprietario della locazione.

Come riporta l’Agenzia delle entrate:

“L'inquilino, tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell'appartamento e dall'intestazione dell'utenza elettrica, perché detiene un apparecchio tv nell'appartamento preso in affitto. Dovrà effettuare il pagamento con modello F24”.

In questo caso, non deve pagare il canone se la casa affittata fa parte di una famiglia che già lo paga. Inoltre, l’inquilino non può neppure presentare la dichiarazione sostitutiva per richiedere l’esenzione in quanto non è intestatario dell’utenza elettrica.

Quando verrà tolto il Canone rai dalla bolletta della luce

La Legge di Bilancio del 2024 ha previsto alcune novità, in riferimento all’importo del Canone Rai. Il costo annuale viene ridotto da 90 euro a 70 euro, senza, però, apporre nessuna modifica alle modalità di pagamento.

A partire dal 1° gennaio 2024, l’importo annuo è passato a 70 euro, per un totale di 20 euro annui in meno addebitati in bolletta. Infatti, anche nel 2024, il Canone viene addebitato sulle bollette della luce.

La riduzione dell’importo è solo la prima fase della riforma del canone e delle regole di pagamento. La Commissione Europea ha richiesto una revisione delle regole con l’obiettivo di rendere più trasparenti le bollette dell’energia elettrica.

Quindi, anche per quest’anno, saranno le imprese elettriche a determinare gli importi dovuti in bolletta. Lo stesso e analogo discorso va fatto per i pensionati che hanno richiesto l’addebito del canone sull’assegno mensile. In questo caso, sarà compito dell’ente di previdente rimodulare le somme dovute.

Come ricorda l’Agenzia delle entrate, per i contribuenti tenuti a versare il canone di abbonamento televisivo per i quali non sia stato possibile l’addebito in bolletta, la scadenza è fissata al 31 gennaio 2024.

Come si effettua il versamento? L’importo dovuto di 70 euro deve essere pagato tramite il Modello di pagamento unificato F24, indicando il codice tributo TVRI.

Chi ha la seconda casa deve pagare il Canone rai?

Un’altra domanda molto frequente riguarda chi ha due case. In questo caso, ci si domanda se bisogna pagare il canone per entrambe.

La risposta è negativa. Il canone deve essere pagato una sola volta nella bolletta elettrica della casa in cui si ha la residenza anagrafica. Infatti, il Canone rai viene addebitato sui contratti di uso domestico nel luogo di residenza anagrafica.

Ricordiamo, infatti, che il canone di abbonamento tv deve essere pagato una sola volta per famiglia anagrafica.

