Canone RAI: dal 31 gennaio cambia tutto. I nuovi importi e le esenzioni

Erano state già annunciate da un po’ di tempo le novità in merito al pagamento del canone RAI.

Per questo motivo, a seguito dell’introduzione e della pubblicazione della Legge di Bilancio 2024, il Governo italiano ha chiarito tutte le nuove misure in relazione al canone RAI.

Si tratta, come ormai tutti i cittadini italiani sanno, di un canone che deve essere pagato da parte di tutti gli utenti che risultano essere in possesso di una televisione nella propria abitazione.

Vediamo, quindi, in questo articolo, quali sono le ultime novità in merito al canone RAI e al pagamento del canone a partire dal prossimo 31 gennaio 2024, fornendo chiarimenti anche per quanto riguarda le esenzioni dal canone RAI nel 2024.

Canone RAI: le novità dal 31 gennaio

La Legge di Bilancio 2024 è andata ad introdurre una serie di misure e di cambiamenti in relazione al canone RAI.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha riportato, mediante la Risoluzione 1/E del 4 gennaio 2024, diversi chiarimenti e indicazioni per quanto riguarda il canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Ricordiamo, innanzitutto, che il canone RAI dovrà essere versato anche per l’anno 2024 da parte di chiunque risulti essere in possesso da un apparecchio televisivo.

Il canone dovrà essere pagato soltanto una volta per l’anno di riferimento e soltanto una volta per ciascun nucleo familiare, a condizione che i componenti abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Arrivano alle novità relative al canone RAI e cosa cambia dal 31 gennaio 2024. La prima novità, di cui parleremo approfonditamente nei paragrafi successivi, riguarda i nuovi importi del canone.

Restano, invece, invariate le esenzioni per il versamento del canone RAI, chiarite sul portale ufficiale del canone tv.

La scadenza del 31 gennaio sul canone RAI

Bisogna ricordare la scadenza del 31 gennaio anche per un altro aspetto relativo al canone RAI, ovvero, la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

Entro il 31 gennaio, infatti, per poter accedere alle esenzioni al pagamento del canone RAI, è necessario compilare il quadro A della Dichiarazione sostitutiva di non detenzione della televisione.

Dunque, se da un lato, il 31 gennaio 2024 segna una data fondamentale per presentare la documentazione legata all’esenzione del canone RAI. Dall’altro, per altri contribuenti è tempo di pagare il canone.

In questo caso, la scadenza per effettuare il versamento del canone RAI del 31 gennaio coinvolge esclusivamente chi ha deciso di pagare in un’unica soluzione, oppure in due rate (31 gennaio e 31 luglio) o in quattro rate (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre).

La scadenza per il pagamento del canone RAI riguarda, inoltre, anche gli abitanti delle seguenti zone: Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene.

I nuovi importi del canone RAI 2024

Come preannunciato, tra le novità più importanti relative al canone RAI c’è quello dell’importo del canone.

Dal testo delle Entrate, dunque, si legge che: L’articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha stabilito che:

La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.

In questo senso, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha riportato delle tabelle con i nuovi importi del canone RAI dovuto per l’anno 2024 tenendo conto delle varie casistiche.

Tali tabelle, legate ai nuovi importi del canone RAI, quindi, dovranno essere considerate in sostituzione delle tabelle contenute all’interno della circolare numero 45/E del 30 dicembre 2016.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi indicato l’importo complessivo del canone RAI sia per quanto riguarda il rinnovo degli abbonamenti che anche per i nuovi abbonamenti, a cui fanno riferimento gli abbonati privati RAI.

Con la riduzione del canone RAI che passa da 90 euro a 70 euro per l’anno 2024, quindi, cambia l’importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti ad uso privato, il quale corrisponde nel 2024 ai seguenti importi:

• abbonamento annuale: 70 euro;

• abbonamento semestrale: 35,73 euro a rata;

• abbonamento trimestrale: 18,62 euro a rata.

