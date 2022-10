Una delle poche piattaforme ancora rimaste attive, per ciò che riguarda la cessione del credito per il Superbonus 110, è quella di Poste Italiane. E senza dubbio questo rappresenta un grande vantaggio, per chi vuole ristrutturare ed efficientare, da un punto di vista energetico, il proprio immobile. Ecco tutti i dettagli riguardanti le cessioni del credito per il Superbonus 110 presso Poste Italiane. Tempistiche comprese.

Alla luce degli stravolgimenti che hanno interessato il maxi bonus edilizio e il blocco alle cessioni causato dai numerosi tentativi di frode, resta comunque valida l’opportunità di poter usufruire dello sgravio fiscale.

L’offerta però non è esente da vincoli, come analizziamo nell’articolo che segue, e ci sono nuovi importi da conoscere.

Superbonus 100: le aliquote di Poste Italiane per la cessione del credito

Non solo Superbonus 110 ma anche altri bonus edilizi rientrano tra le proposte che Poste Italiane ha elaborato per cedere il credito e permettere dunque ai diretti interessati di eseguire i relativi lavori.

La nota azienda per il risparmio postale può acquistare fino a 150 mila euro di crediti edilizi, ma esclude a priori che si possa ancora eseguire lo sconto diretto in fattura.

La detrazione fiscale è la modalità di fruizione prevista per il credito ceduto, con tempistiche che variano anche a seconda della tipologia di lavori da effettuare.

Inoltre, i corrispettivi che Poste Italiane rilascia, a fronte del valore del credito previsto, variano a seconda delle nuove aliquote e dell’intervento preventivato.

Un esempio, in questo caso, è il modo migliore per illustrare il funzionamento del meccanismo.

Ipotizziamo un credito di 50 mila euro, con recupero in quattro anni, previsto per il Superbonus 110%. La somma riconosciuta è di 49.500€, quindi 99€ per oggi 110€ di credito, pari al 90% del valore nominale.

Se invece il credito d’imposta da concedere è al 50%, ad esempio in caso di ristrutturazione edilizia, allora su 50 mila euro di credito, questa volta recuperandolo in cinque anni, si ha diritto a un controvalore di 21.750€ sui 25.000€ spettanti. In sostanza, la proposta di Poste Italiane è di 87€ per ogni 100€ di credito ovvero l’87% del valore nominale del credito maturato.

Infine, c’è la possibilità di usufruire della detrazione fiscale fino a 10 anni, ipotizzando sempre un credito del 50% da concedere, che si traduce in un corrispettivo di 17.500€ su 25.000€ quindi il 70% del valore nominale del credito spettante.

Bonus edilizi 2023: come funziona la cessione del credito presso Poste Italiane

Chiariamo subito che i crediti d’imposta cedibili da Poste Italiane, in merito alla fruizione dei bonus edilizi attualmente attivi, si riferiscono solo a prime cessioni ed esclusivamente fruibili a partire dal 2023.

Questo significa che Poste Italiane prende in esame, e quindi valuta, solo le richieste che provengono dai contribuenti che hanno eseguito i lavori e sostenuto i relativi costi in maniera diretta.

La cessione del credito ha un importo massimo di 150 mila euro e si rivolge sia a privati che imprese e liberi professionisti.

Si inizia a fruire dell’agevolazione fiscale a partire dal 2023, relativamente dunque a spese sostenute nel 2022 o rate residue antecedenti.

Si esclude a priori la possibilità di usufruire dello sconto diretto in fattura.

Quindi tutti coloro che desiderano ottenere lo sgravio fiscale, devono prima pagare i lavori relativi al bonus edilizio di interesse e poi inoltrare la richiesta a Poste Italiane, per ottenere la cessione del credito, di cui godere negli anni a seguire, in forma di detrazione fiscale.

Se ad esempio, la ditta che esegue i lavori, ha concesso lo sconto in fattura al beneficiario, non può richiedere la cessione presso Poste Italiane, dal momento che non si tratterebbe più di una prima cessione.

È bene sottolineare che questa è una scelta dell’azienda Poste Italiane, dal momento che la legge invece ancora prevede la possibilità di cedere nuovamente il credito d’imposta, anche dopo averlo già applicato nello sconto in fattura.

Cessione del credito per Superbonus 110 presso Poste Italiane: come fare domanda

Come già abbiamo avuto modo di accennare, Poste Italiane prevede la cessione del credito sia a privati che aziende, purché si tratti di una prima cessione.

Per procedere con l’invio della richiesta, è necessario innanzitutto essere titolari di un conto corrente Banco Posta.

A questo punto, l’inter può svolgersi online, tramite accesso con credenziali di identità digitale come lo Spid e comunicazioni ufficiali che avverranno in esclusiva via mail.

Attenzione ovviamente a fornire tutta la documentazione richiesta, come:

asseverazione

intermediario fiscale riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate, per la cessione del credito

dichiarazione di tale intermediario

bonifico attestante i pagamenti

diritti sull’immobile oggetto dei bonus edilizi (di proprietà, godimento ecc)

attestazione relativa alla capacità reddituale e patrimoniale del contribuente

Infine, per quanto riguarda le tempistiche di valutazione ed eventuale approvazione della domanda, bisogna considerare i tempi dell’Agenzia delle Entrate per i controlli e fino a due mesi e mezzo per l’istruttoria.

