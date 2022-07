D'estate soprattutto, ma ogni qualvolta ci sentiamo stanchi e spossati, non c'è nulla di meglio di assaporare una buona e fresca bevanda energizzante.

Purtroppo è sempre più difficile trovare delle proposte in commercio che abbiano al loro interno ingredienti sani e privi di conservanti. Ad ogni modo non è detto che un energy drink sia necessariamente poco salutare.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza, proponendo una lista con quelle che sono le migliori bevande energetiche e sane che possiamo trovare al supermercato o, ancora meglio, preparare direttamente noi a casa.

Cosa cono e contengono le bevande energetiche che troviamo in commercio

La caratteristiche fondamentale delle bevande energetiche sta proprio nella loro capacità di rivitalizzare il nostro organismo in un lasso di tempo relativamente breve, permettendoci di ritrovare la giusta carica per fronteggiare tutti gli impegni. Infatti, a secondo del momento in cui vengono consumate, queste bevande aiutano il nostro organismo a svegliarsi con il piede giusto o ci aiutano a ritrovare la carica nei momenti di stanchezza o calo dell'attenzione. Inoltre, grazie al mix di ingredienti che viene impiegato per la preparazione, le bevande energetiche sono un ottimo alleato per favorire la perdita di peso in quanto associati ad una dieta bilanciata, permettono di riattivare il metabolismo.

Infatti, essendo che il loro scopo principale non è quello di reidratare, nè introdurre sali minerali persi durante l'attività fisica, nella maggior parte dei casi, al loro interno contengono generalmente una generosa base di caffeina o di altre sostanze stimolanti.

Infatti, spesso, molti degli ingredienti presenti all'interno delle bevande energetiche, sono i cosiddetti super foods, cibi aventi presunte capacità benefiche per la salute, che se assunti con parsimonia sono in grado di rilasciare un alto concentrato di nutrienti per il nostro organismo. Ma quali sono quelli più frequenti e sani che troviamo nelle bibite in commercio?

guaranà : è un piccolo arbusto che oltre ad essere una delle bevande tipiche nazionali del Brasile, è anche uno stimolante che propone l'effetto analogo della caffeina;

: è un piccolo arbusto che oltre ad essere una delle bevande tipiche nazionali del Brasile, è anche uno stimolante che propone l'effetto analogo della caffeina; ginseng : radice che oltre ad avere diverse proprietà medicinali, riduce i livelli di stress e favorisce forza e concetrazione;

: radice che oltre ad avere diverse proprietà medicinali, riduce i livelli di stress e favorisce forza e concetrazione; ginkgo biloba : viene estratto dai semi dell’omonimo albero e viene utilizzato per migliorare le capacità di memoria;

: viene estratto dai semi dell’omonimo albero e viene utilizzato per migliorare le capacità di memoria; maca : nota anche come ginseng delle Ande, è una pianta ricostituente ed energizzante utile sia in caso di stanchezza fisica che mentale;

: nota anche come ginseng delle Ande, è una pianta ricostituente ed energizzante utile sia in caso di stanchezza fisica che mentale; tè matcha : di verde di origine cinese, che assunto con regolarità migliora la capacità di multitasking, migliora la concentrazione e riduce il senso di fatica;

: di verde di origine cinese, che assunto con regolarità migliora la capacità di multitasking, migliora la concentrazione e riduce il senso di fatica; mate : originaria del Sudamerica, si ricava a seguito dell’infusione delle foglie di yerba mate, dalle quali si ottiene un tè molto energizzante che viene solitamente proprio per i suoi effetti benefici anti-ossidanti e disintossicanti;

: originaria del Sudamerica, si ricava a seguito dell’infusione delle foglie di yerba mate, dalle quali si ottiene un tè molto energizzante che viene solitamente proprio per i suoi effetti benefici anti-ossidanti e disintossicanti; spirulina: una micro alga verde-blu a spirale, con un alto contenuto di vitamine, proteine ed elementi antiossidanti e con una notevole azione tonica ed energizzante.

Bevande energetiche sane già pronte da bere

Se invece preferiamo consumare una bevanda naturale e senza troppi ingredienti, allora questi tre prodotti sono la scelta ideale per le nostre esigenze.

acqua di cocco : nella sua versione pura al 100%, priva di conservanti o zuccheri aggiunti, l'acqua di cocco è la bevanda energetica naturale per eccellenza. Oltre ad avere un sapore fresco, profumato e delicato, è anche molto dissetante e contribuisce a mantenere il corretto equilibrio idrico ed energetico del nostro organismo;

: nella sua versione pura al 100%, priva di conservanti o zuccheri aggiunti, l'acqua di cocco è la bevanda energetica naturale per eccellenza. Oltre ad avere un sapore fresco, profumato e delicato, è anche molto dissetante e contribuisce a mantenere il corretto equilibrio idrico ed energetico del nostro organismo; succo di prugne : oltre a contenere un alto quantitativo di fibre, che contribuisce a mantenere sano e attivo l’intestino, il fatto di contenere un’elevato quantità di zucchero naturale, conferisce al succo un elevato potere energizzante;

: oltre a contenere un alto quantitativo di fibre, che contribuisce a mantenere sano e attivo l’intestino, il fatto di contenere un’elevato quantità di zucchero naturale, conferisce al succo un elevato potere energizzante; succo di melagrana : oltre all'elevato contenuto di minerali, vitamine ed antiossidanti, grazie al notevole apporto zuccherino, la spremuta di melograno è ideale per qualsiasi regime alimentare, soprattutto se consumato a colazione;

: oltre all'elevato contenuto di minerali, vitamine ed antiossidanti, grazie al notevole apporto zuccherino, la spremuta di melograno è ideale per qualsiasi regime alimentare, soprattutto se consumato a colazione; clorofilla da bere: aumenta i livelli dell’emoglobina nel sangue, favorisce il risveglio cellulare, tonifica e favorisce la concentrazione. Si trova sia in natura all'interno di alcuni vegetali (broccoli, spinaci, verza, prezzemolo, rucola, cime di rapa, lattuga...), ma volendo, la su può acquistare anche in erboristeria e la si può consumare diluita con dell'acqua.

Bevande energetiche sane preparate a casa

Esistono però anche drink energizzanti sani che possiamo preparare da noi in modo ancora più naturale e salutare.

Generalmente, all'interno delle bevande energetiche in commercio è spesso contenuta una buona dose di caffeina. Ma se non siamo amanti del caffè o non vogliamo eccedere con le dosi di caffeina giornaliera, allora ci sono altre ottime e facilissime alternative da provare a fare in poco tempo a casa. Vediamo tre buonissime proposte energetiche sane da sorseggiare per riacquistare la giusta vitalità: