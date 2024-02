Dove trovare le brioche migliori di Milano? Le 7 pasticcerie da provare

Milano non è famosa solamente per l'aperitivo, ma anche per la colazione. Sono tantissimi i bar che ogni giorno sfornano deliziose brioche calde. Ma quali sono le migliori? Ecco una selezione delle 7 pasticcerie da provare assolutamente.

In molti direbbero che il pasto più importante della giornata per i milanesi è l'aperitivo, ma anche con la colazione non si scherza. Passeggiando per le vie della città, è impossibile non notare tutti i bar che ogni giorno servono gustose brioche all'italiana, alla francese e non solo.

Da consumare sul posto con un cappuccino o da portare via e gustare sulla strada verso il lavoro, la scuola o l'università, quali sono le brioche migliori di Milano? Ecco la nostra selezione delle 7 pasticcerie da provare assolutamente per una colazione che vi lascerà soddisfatti.

Le brioche migliori di Milano: la classifica delle 7 più buone

In una città grande come Milano, anche trovare una pasticceria in cui fare un'ottima colazione senza sbagliare o lasciarsi ingannare dalle trappole per turisti può essere un'impresa.

Ecco la classifica delle 7 pasticcerie migliori, in cui gustare le brioche più buone di Milano:

• Pavé , Via Felice Casati 27 e Via della Commenda 25

• Gelsomina , Via Fiamma 2 e Via C. Tenca 5

• Marlà Pasticceria, Corso Lodi 15

• Égalité , Via Melzo 22, Piazza San Simpliciano 7 e Corso Sempione 10

• Aroma Napoletano , Via Traù 2

• Alessandro Servida , Viale Piave 9

• Signor Lievito, Via Maestri Campionesi 26

Quali brioche assaggiare? Le specialità delle 10 pasticcerie da provare

Ogni pasticceria ha le sue specialità e anche quelle della nostra classifica offrono alcuni prodotti che non potete non assaggiare.

Ecco tutto quello che serve sapere sulle 7 pasticcerie che fanno le brioche più buone di Milano.

Pavé

Pavé è una pasticceria dall'aria vintage con un'anima giovane. Infatti, è uno dei posti preferiti dalla gioventù milanese che cerca prodotti di qualità in una location essenziale e curata. A Milano ci sono due locali: uno in Via Felice Casati 27, a pochi passi da Corso Buenos Aires, e l'altro in Via della Commenda 25.

La loro specialità sono i lievitati per la colazione e le torte classiche e moderne. Da provare assolutamente tutte le loro brioche, dalle più classiche a quelle con ripieni creativi. Una menzione speciale va alla loro brioche 160, che si chiama così perché è ripiena di marmellata al 160%.

Gelsomina

La pasticceria Gelsomina è apprezzata non solo per i suoi dolci deliziosi, ma anche per i locali luminosi ed eleganti. Il luogo, infatti, è molto bello e curato ed è la meta preferita da tutti quelli che amano scattare una bella foto della loro colazione da pubblicare su Instagram. Potete trovarla in Via Fiamma 2, nella zona di Porta Vittoria, e in Via Tenca 2, a pochi passi dalla Stazione Centrale.

La specialità della casa sono i maritozzi con la panna, deliziosi anche nella versione con crema al pistacchio. Le brioche calde, preparate al momento e ripiene di crema, cioccolato, marmellata o crema al pistacchio, sono tra le più buone di Milano.

Marlà Pasticceria

A pochi passi da Porta Romana, in Corso Lodi 15, i pasticceri di Marlà sfornano ogni giorno deliziose brioche ripiene. Si tratta di un locale tranquillo, con tavoli all'interno e all'esterno, ideale per fare due chiacchiere davanti a un cappuccino e una gustosa brioche.

Égalité

Se cercate ottimi dolci e brioche della tradizione francese, Égalité è il posto giusto. Si trova in tre location: in Via Melzo 22, in Porta Venezia, in Piazza San Simpliciano 7, a Brera, e in Corso Sempione 10, a pochi passi dall'Arco della Pace.

Questo locale, caldo e accogliente, offre ogni giorno centinaia di prodotti di qualità ispirati alla tradizione della pasticceria e della panetteria francese. Ottimi i croissant, i pain au chocolat e i pain au raisins, disponibili anche in versione mignon per uno spuntino o una merenda.

Aroma Napoletano

In zona Isola, in Via Traù 2, si può trovare un piccolo pezzo di Napoli a Milano. Aroma Napoletano offre i coloratissimi cornetti ischitani, realizzati con un doppio impasto che unisce la pasta croissant alla pasta brioche. La pasticceria realizza i cornetti anche in versione extra-large, che arrivano a pesare fino a un chilo.

Si tratta di brioche gustose, particolari, ma anche perfette per essere fotografate. Infatti, i loro colori sgargianti li rendono assolutamente unici.

Alessandro Servida

Non può mancare una visita al maestro pasticcere Alessandro Servida, giudice di Best Bakery Italy. Il suo laboratorio, che si è guadagnato tre torte del Gambero Rosso ed è una delle pasticcerie migliori di Milano, offre moltissimi dolci, pasticcini e cioccolatini in una cornice tranquilla ed elegante. Il locale si trova in Viale Piave 9, a pochi metri dalla fermata della metro blu Tricolore, e in Viale Risorgimento 55.

La sua specialità sono le torte e non a caso ha vinto il premio di Migliore Torta al Cioccolato d'Italia. Le brioche sono deliziose e si possono trovare opzioni classiche e più particolari: da provare il cestino con frutti di bosco e la brioche al cioccolato.

Signor Lievito

Signor Lievito è un locale che si ispira alla tradizione del Nord Europa sia nell'estetica del locale, semplice e pulita, che per i prodotti. La pasticceria offre tutti i lievitati tipicamente scandinavi.

Deliziosa la babka, da provare il cinnamon roll. Il posto è piccolo, ma è tranquillo e perfetto per una colazione particolare da condividere con gli amici. Il locale si trova in Via Maestri Campionesi 26.

