Jack & Coke: è nata una nuova bevanda che vede unirsi in un sodalizio tutto da bere due storici brand, Coca Cola e Jack Daniel's. Quanto dovremo aspettare per assaggiarla?

Sta per arrivare sul mercato una bevanda alcolica che unisce il whisky più famoso in assoluto con la Coca Cola: Jack & Coke, grazie al sodalizio ben riuscito con la casa produttrice di Jack Daniel’s.

“Questa bevanda unisce due classiche icone americane per offrire ai consumatori un’esperienza di gusto totalmente nuova.”

Spiega Lawson Whiting, CEO e presidente di Brown-Forman Corporation e promotore della creazione di questa nuova bevanda. Ma quanto dovremo attendere per vederla al supermercato o nei pub in Italia?

Nasce Jack & Coke, la Coca Cola alcolica in lattina

In una partnership annunciata di recente, la casa madre del whiskey più bevuto al mondo - la Brown-Forman Corporation - si unirà alla Coca Cola in una bevanda in lattina con un tasso alcolico di circa il 5%. Sarà disponibile nella versione con e senza zucchero, a seconda dei gusti personali. Alla base di questo felice "matrimonio” un sondaggio rivolto ai consumatori della nota bevanda di colore nero, il 73% di loro gradirebbe una leggera gradazione alcolica.

Secondo i primi rumors, la nuova bevanda dovrebbe essere disponibile in tutto il mondo, partendo dal Messico e dagli Stati Uniti probabilmente prima dell'inizio del nuovo anno. Entro la fine del 2023 si potrà trovare facilmente in vendita anche nei nostri supermercati, oltre che in locali selezionati.

La Jack & Coke sarà servita in lattina, come la birra, e vietata ai minori di 18 anni secondo le regole nazionali. Si tratterà di un “Country Cocktail” da gustare come aperitivo o nel dopo cena. Attesissimo lo spot pubblicitario: entrambe le case di alcolici sono famose per la realizzazione di campagne di grande impatto mediatico; siamo sicuri che per questo nuovo drink non saranno fatte eccezioni.

