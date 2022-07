Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro dal mercato di un lotto in particolare di una crema al cioccolato e per la sicurezza di tutti, ne ha anche diffuso il marchio. Questo prodotto infatti potrebbe mettere a serio rischio soprattutto la salute dei soggetti allergici per via di una grave mancanza. Ecco di quale brand stiamo parlando. Attenzione!

Una crema al cioccolato è stata ritirata dal mercato, ecco di quale si tratta

Si tratta del preparato per la crema di cioccolata prodotta da Cameo per Paneangeli, venduto in confezioni contenenti due beste da 172 grammi ciascuna. Sono stati diffusi per ragioni di sicurezza anche il numero del lotto sotto sequestro e la data di scadenza corrispondente.

Si tratterebbe quindi del lotto numero D L376507 con scadenza data il 19 settembre 2023. Il preparato sarebbe stato ritirato per la presenza dell'allergene lupino, che non è stato segnalato sull'etichetta.

Le reazioni all'allergia al lupino e cosa fare in caso di contatto

Si sarà sicuramente trattato di un errore e di sicuro non bisogna demonizzare un intero marchio per un solo prodotto. Resta comunque il fatto che il lupino, se ingerito dai soggetti allergici può avere serie conseguenze sulla salute.

I pazienti sensibili a questo alimento che accidentalmente ne vengono a contatto possono infatti manifestare diverse reazioni che vanno dalla sensazione di prurito nella zona di bocca e gola, all'angioedema fino al pericolosissimo shock anafilattico.

Non esiste una terapia per rimediare all'allergia alimentare al lupino. L'unico modo per evitare queste conseguenze ai soggetti allergici e fare in modo che questi possano evitare il consumo del lupino anche inconsapevolmente. Per questo è molto importante dichiarare la sua presenza sulle etichette.

Nel caso in cui un soggetto allergico dovesse venire accidentalmente in contatto con il lupino comunque si dovrà richiedere l'aiuto del 118 che interverrà tempestivamente.

Come leggere le etichette dei prodotti alimentari

Escludendo rari casi come è successo con questa crema al cioccolato, il lupino si trova maggiormente in prodotti a base di soia, orzo (compreso il caffè) preparati per prodotti da forno, minestre pronte, barrette e snack vari.

Una volta che siamo a conoscenza di questo è nostra premura imparare a leggere le etichette dei prodotti alimentari che no, non sono solo le bellissime grafiche presenti sulle confezioni, ma comprendono anche le tabelle sul retro complete di tutti i valori nutrizionali.

Nelle etichette infatti troviamo tantissime informazioni utili e che spesso tendiamo a trascurare. Tra queste ci sono la denominazione di vendita, gli additivi con il corrispettivo quantitativo, chi ha fatto il prodotto, modalità di conservazione e utilizzo e soprattutto l'elenco degli ingredienti, la scadenza e il numero di lotto.

Proprio questi ultimi due fattori sono quelli che hanno permesso il ritiro immediato della crema di cioccolata in questione. Per quanto riguarda l'elenco degli ingredienti invece, proprio tra questi si sarebbe dovuto segnalare la presenza del lupino.