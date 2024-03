Formaggio vegetale ritirato dal commercio: marca e lotti interessati

Se siete amanti del formaggio vegetale è bene che sappiate che un prodotto di questo tipo è stato ritirato dal commercio. Il Ministero della Salute ha lanciato l'allarme, consigliando di non consumare assolutamente gli articoli interessati: vediamo marca e lotti.

Formaggio vegetale ritirato dal commercio: ecco qual è

Il Ministero della Salute, tramite il suo sito internet, ha lanciato un appello su un formaggio vegetale che è stato ritirato dal commercio. Il motivo del sequestro? Sull'etichetta del prodotto non sono dichiarati gli allergeni. Nello specifico si tratta di sesamo e senape che sono presenti ma non evidenziati. Ad essere stati sequestrati sono tre formaggi vegan dello stesso marchio.

L'azienda produttrice è la Rondina's food srls, con sede in via dell'Artigianato 3 a Cave, in provincia di Roma, mentre il marchio è Fermaggio. Il primo formaggio vegetale ritirato dal commercio è Mezzarè ed è venduto in confezioni da 150 grammi. Gli altri due sono Straccella, in vendita in confezioni da 140 grammi, e Affumicata, in confezioni da 150 grammi.

Ricordiamo che tutti e tre i prodotti appartengono alla categoria 'formaggio vegetale' e il Ministero della Salute ha disposto il sequestro perché la presenza di sesamo e senape non è dichiarata. Pertanto, considerando che parliamo di allergeni, sono articoli considerati potenzialmente pericolosi. In ogni modo, è consigliato non consumarli assolutamente e riportare eventuali confezioni che si hanno in frigorifero presso il negozio dove è avvenuto l'acquisto per il rimborso o il cambio. Ovviamente, ad essere interessate sono le persone allergiche.

Formaggio vegetale ritirato dal commercio: i lotti interessati

Per quanto riguarda Mezzarè, a marchio Fermaggio, i lotti che sono stati ritirati dal commercio sono: L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958 e L0000958D.

Il secondo formaggio vegetale sequestrato è Straccella, con i seguenti lotti: L0000911, L0000921, L0000930, L0000944, L0000951 e L0000960. Infine, abbiamo Affumicata, nei lotti: L0000882, L0000893, L0000893D, L0000901, L0000901D, L0000909, L0000919, L0000927, L0000927D, L0000933, L0000933, L0000942, L0000945, L0000947, L0000949, L0000958 e L0000958D.

Ribadiamo che tutti e tre gli articoli sono prodotti da Rondina's food srls con sede in via dell'Artigianato 3 a Cave, in provincia di Roma.