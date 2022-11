Macchiato, ristretto, lungo... Per molti italiani, il caffè è un momento di autentico piacere, e la scelta della miscela giusta è fondamentale per gustarlo al meglio e apprezzare tutte le note del suo sapore. Scopriamo insieme qual è il miglior caffè per moka per Altroconsumo. Tutti pronti?

Il suo aroma è inconfondibile, il suo sapore deciso, intenso come il suo colore. Per molti, il caffè è una religione, un momento sacro da assaporare con piacere, al bar o nella propria cucina, lasciando che il calore della tazzina ci avvolga in una magica atmosfera.

Non tutte le miscele, però, sono uguali, sia per qualità che per prezzo. Per aiutare i coffee addicted nella scelta perfetta, Altroconsumo ha stilato una lista per decretare il miglior caffè per Moka. Prendete la vostra tazzina preferita, il caffè è servito!

Guida all’acquisto: la classifica del miglior caffè per Moka per Altroconsumo

Oggi la macchina e le capsule del caffè si preferiscono per la loro immediatezza e varietà di gusti, ma la vecchia scuola e i cultori di questa bevanda non sanno ancora rinunciare al piacere della Moka, del suo “borbottio” e di quel suo lento processo che sprigiona per tutta la casa quel profumo che scalda il cuore – e che annuncia l’inizio della giornata.

Per questo motivo, Altroconsumo ha analizzato e testato numerosi prodotti presenti in commercio e ha redatto una classifica dei migliori caffè per Moka. Scopriamola insieme.





Lavazza Qualità Rossa. Un caffè dal gusto corposo, arricchito da un leggero aroma di cioccolato. La sua miscela nasce dalla combinazione di Arabica e Robusta, dando vita a un perfetto equilibrio di sapori. Il prezzo a confezione (250 gr) oscilla tra 2,80 € e 3 €.

Conad Qualità Classica. Ebbene sì, il secondo posto spetta al caffè Conad, che oltre a convincere per il suo sapore deciso, vince per Altroconsumo nel rapporto qualità – prezzo. Infatti, una confezione di 250 grammi ha un prezzo che va da 1,99 € a 2,10 €. Insomma, bontà garantita senza spendere una fortuna, cosa volere di più?

Splendid Classico. Continuiamo la classifica alla scoperta del miglior caffè per moka secondo Altroconsumo con la miscela di Splendid Classico. Perfetto per la colazione o per una pausa di piacere, il caffè Splendid conquista per il suo aroma intenso e avvolgente. Per quel che riguarda il prezzo, la confezione da 250 grammi va dai 2,43 € a 2,79 €.

Caffè Motta Gusto Classico. Si riconosce per l’arancione della sua confezione, si sceglie per il suo sapore inconfondibile, frutto di una combinazione vincente tra le miscele Arabica e Robusta. La sua fascia di prezzo è un po’ più alta (tra 3,96 € e 4,15 €), ma quello che vi darà in termini di momenti di piacere saprà senza dubbio ripagarvi.

Carrefour Caffè Classico. Chiudiamo la lista del miglior caffè per moka per Altroconsumo con una miscela buona, profumata e soprattutto economica. Ogni confezione del Caffè Classico marca Carrefour costa circa 1,89 €, ottenendo un ottimo risultato nel rapporto qualità – prezzo.

E voi quale preferite? Non vi resta che scegliere oppure, perché no, provarle tutte, l’importante è bere un buon caffè per dare alle nostre giornate la giusta carica di energia!