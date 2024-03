Le 3 migliori colombe artigianali da acquistare per Pasqua 2024: la classifica

Si è conclusa la sesta edizione "Divina Colomba", il concorso organizzato da Goloasi che ogni anno premia le più buone colombe artigianali italiane. Dal contest sono emersi impasti e ingredienti diversi che hanno reso questo dolce pasquale il più delizioso in assoluto.

Ecco quali sono le 3 colombe artigianali italiane più buone da comprare per Pasqua 2024.

La classifica delle 3 migliori colombe artigianali italiane

A premiare le migliori colombe artigianali italiane è stata una giuria composta da Claudio Gatti, Maurizio Cossu, Daniele Scarpa, Alessandro Bertuzzi, Claudio Colombo e Paolo Caridi. A loro spettava la degustazione dei 40 prodotti arrivati in finale (20 colombe tradizionali, 15 al cioccolato e 5 salate).

Per la categoria "Miglior colomba tradizionale" sono stati premiati:

1. Gianluca Cecere (Cecere Visionary Dessert – Napoli); 2. Vito Saccente (Panificio Saccente - Palo del Colle - Ba); 3. Mattia Orso (Pasticceria Mimosa – Fermo).

Per la categoria "Miglior colomba al cioccolato", invece, sono stati premiati:

1. Camillo La Morgia (Crema e Cioccolato – Lanciano – Ch); 2. Lorenzo Perilli (Il Brezel - San Nicandro Garganico - Fg); 3. Leonardo Romano (Pasticceria Pesce 1896 - Avella - Av).

Le 3 migliori colombe salate 2024

A partire dal 2024 è stata introdotta anche una novità che riguarda le colombe salate: per l'ideazione di questi prodotti, come ha spiegato il fondatore di Goloasi, sono stati utilizzati diversi tipi di formaggi e salumi, abbinati alla cipolla rossa caramellata, ai funghi porcini, ad erbe particolari o a prodotti piccanti.

Per quanto riguarda le colombe salate, sono stati premiate, nell'ordine;

1. quella di Davide Muro (Antica Pasticceria Castino - Pinerolo – To); 2. quella di Stefano Bianco (Pasticceria Bianco – Lecce); 3. quella di Sergio Scovazzo (Grano Fornai in Fermento - Santena - To).

Qual è la migliore colomba artigianale italiana?

Secondo il verdetto della giuria di Divina Colomba, il concorso giunto ormai alla sua sesta edizione, la migliore colomba artigianale "tradizionale" per Pasqua 2024 è quella di Gianluca Cecere di Cecere Visionary Dessert di Napoli.

Per chi preferisce la colomba al cioccolato, invece, il miglior prodotto artigianale è quello di Camillo La Morgia di Crema e Cioccolato a Lanciano (Ch).

Se invece preferite le colombe salate, non potete non assaggiare la versione di Davide Muro dell'Antica Pasticceria Castino a Pinerolo (To), premiata come la migliore in Italia.

Quanto costano le colombe artigianali?

L'impasto di una colomba artigianale resta a base di uova, burro, farina, lievito madre, con una glassa di mandorle e zucchero. Rispetto a quelle industriali, però, sono la qualità degli ingredienti, la mano del pasticciere e, non da ultimo, il modo in cui sono farcite (o meno) a fare la differenza.

Il prezzo per una colomba artigianale varia da 20-25 euro per pezzature da 750 grammi fino 33 euro per quelle da 1 kg.

In linea generale, molto dipende anche dal pasticcere che realizza il dolce pasquale: se si tratta di un personaggio noto, il prezzo potrebbe essere più elevato.