L'uovo di Pasqua di Terra Amara va a ruba: ecco dove trovarlo e quanto costa

Sui social impazzano video e foto dell'uovo di Pasqua di Terra Amara. I fan della fiction turca trasmessa su Canale 5 hanno subito aperto la caccia al dolce di cioccolato, con la speranza di riuscire a trovarlo. Vediamo cosa c'è di vero in questa 'brandizzazione'.

Dove trovare l'uovo di Pasqua di Terra Amara?

Un po' come accaduto con Mare Fuori, anche Terra Amara è diventato un fenomeno. La soap opera turca, partita un po' in sordina nell'estate del 2022, ha ottenuto un successo pazzesco, tanto da spingere i vertici Mediaset a farla sbarcare in prima serata. Perfino Silvia Toffanin, considerato l'amore del grande pubblico per Zuleyha & Co, ha invitato più volte a Verissimo i protagonisti della fiction. Non stupisce, quindi, che siano sbucati gadget di ogni tipo, compreso l'uovo di Pasqua di Terra Amara.

Sui social impazzano video e foto dell'uovo pasquale dedicato alla soap opera turca. La carta è color oro e richiama alla perfezione i colori che fanno da padrone nella sigla. Sulla parte in alto dell'incarto - il ciuffo per intenderci - ci sono i volti dei protagonisti più amati: Zuleyha, Yilmaz, Fekeli e la signora Hunkar. La stessa immagine, ovviamente, è impressa anche nella carta che si trova sulla pancia dell'uovo. In alternativa, si trovano con la foto di Zuleyha e Yilmaz, oppure con Demir o gli altri attori di punta.

Stando a quanto si apprende dai social, l'uovo di Pasqua di Terra Amara non si trova in vendita nei supermercati sparsi sul territorio nazionale. Si può acquistare solo negli shop online, ad un prezzo che va dai 15 ai 22 euro.

L'uovo di Pasqua di Terra Amara non è un prodotto ufficiale

L'uovo di Pasqua di Terra Amara non è un prodotto ufficiale Mediaset, azienda detentrice dei diritti della soap opera turca in Italia. Questo significa che il Biscione non ha concesso alcuna licenza per la vendita degli articoli dolciari con i volti di Zukeyha & Co.

Pertanto, si tratta di uova artigianali, su cui è stata impressa l'immagine di Terra Amara senza aver ottenuto una concessione ufficiale. Tutto ciò, ovviamente, non è legale e, di conseguenza, è illegale anche la vendita.

Nonostante tutto, l'uovo di Pasqua della soap opera turca è andato a ruba. E' difficile, se non impossibile, riuscire ancora a trovarlo. Su Amazon ed Ebay sono esauriti, mentre ne rimangono alcuni pezzi su altri shop online. Onde evitare di cadere in una truffa, però, è consigliato acquistare il prodotto solo tramite siti sicuri, che garantiscono tracciabilità dei pagamenti e della spedizione.