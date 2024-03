Perché Terra Amara cambia canale? Ecco dove vedere la fiction turca più amata dal pubblico

Un cambio di programma inaspettato in casa Mediaset: ecco perché Terra Amara arriva su Rete 4 e dove vedere il resto delle puntate.

La soap opera turca più famosa degli ultimi anni è pronta a un cambio di rotta che ha sconvolto tutti i fan. I palinsesti di Rete 4 si arricchiscono con le puntate di Terra Amara: ecco cos'è successo e dove vedere la soap.

1. Perché Terra Amara arriva su Rete 4? 2. Dove trovo Terra Amara? 3. Quando inizia Mattino 4 su Rete 4?

Perché Terra Amara arriva su Rete 4?

Sono pochi gli episodi che separano gli spettatori dal finale di stagione di Terra Amara, una delle soap turche più amate degli ultimi anni.

Dopo aver rivelato le anticipazioni e la spiegazione del finale di Terra Amara, non resta che spiegare cosa ha in serbo Mediaset per i fan della soap.

Non c'è infatti da essere tristi: dato il clamoroso successo ottenuto con gli ascolti, Rete 4 ha deciso di rendere felici gli spettatori, occupando la fascia del pre-serale con le prime puntate di Terra Amara.

A partire dalle 19.40 dell'11 marzo, sarà possibile vedere la soap dalla prima puntata, occupando il posto di Tempesta D'amore, soap che invece verrà spostata nella fascia mattutina.

Dove trovo Terra Amara?

Gli amanti di Terra Amara possono così gioire alla notizia dello spostamento su Rete 4, data la mancanza di altre stagioni future della soap.

Lasciando il suo posto a Endless Love, Terra Amara permette così ai fan di poter rivivere le emozioni sin dalle prime puntate, oltre che cercare di attirare l'attenzione di coloro che non hanno ancora avuto modo di conoscere la soap.

Per tutte le persone che non riescono però a connettersi alle 19.40 su Rete 4, vi è l'opportunità di recuperare le puntate sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Tanti sono i cambiamenti previsti per questa stagione autunnale, come dimostrano i palinsesti di Rete 4.

Quando inizia Mattino 4 su Rete 4?

Le novità di Rete 4 non sono finite qui: sono molti i cambiamenti previsti per la prossima stagione, dimostrando come la voglia di aggiornarsi cresca sempre più.

La fascia del mattino si arricchisce con la novità di Mattino 4, il nuovo programma di attualità che vede alla conduzione Federica Panicucci e Roberto Poletti.

Dal lunedì al venerdì, Mattino 4 occupa un'ora dei palinsesti a partire dalle 10:55 per intrattenere gli spettatori con temi di informazione, con approfondimenti giornalistici e con un racconto dei fatti di attualità.