Terra Amara verso il finale: la spiegazione e il destino di tutti i protagonisti

A distanza di due anni dal debutto su Canale 5, Terra Amara si avvia verso il finale. La serie tv chiude un'epoca, quella degli abitanti di Çukurova. Vediamo qual è la spiegazione dell'ultimo episodio e che fine fatto tutti i protagonisti.

Terra Amara, il finale: la spiegazione dell'ultimo episodio

Terra Amara, una delle soap opera turche più amate dagli italiani, è giunta al finale. A distanza di quasi due anni dal suo debutto su Canale 5 - la prima puntata è andata in onda il 4 luglio 2022 - gli abitanti di Çukurova saluteranno per sempre i telespettatori. L'ultimissimo episodio non lascerà l'amaro in bocca a nessuno perché tutti i nodi verranno al pettine. La spiegazione, è bene sottolinearlo, contiene spoiler.

Nel finale di Terra Amara Abdülkadir e Betül riescono ad attraversare il confine, mentre Vahap è costretto a fuggire. Züleyha scopre che l'assassino di Hakan è ad Aleppo e con l'aiuto di Fikret riesce a fare arrestare Abdülkadir e Betül. Quest'ultima viene condannata all'ergastolo per aver ucciso Gümüşoğlu.

Chiuso questo capitolo della sua vita, Züleyha si getta a capofitto nella preparazione del matrimonio di Fikret e Zeynep. Intanto, Vahap intende vendicare suo fratello Abdulkadir e fa irruzione nella villa con delle bombe.

Cosa succede nell'ultimo episodio di Terra Amara?

L'ultimo episodio di Terra Amara mostra che fine fanno tutti i protagonisti che hanno tenuto compagnia ai telespettatori per quattro stagioni. In primis c'è Zuleyha che, dopo aver scoperto la vera identità di Hakan Gümüşoğlu, decide di sposarlo. Nel suo futuro, però, non c'è felicità, almeno non in amore. Dopo aver perso Yilmaz e Demir, la donna si trova a piangere anche il terzo uomo della sua vita. Hakan viene ucciso da Betul Arcan, a distanza di qualche settimana dalle nozze. Diventata ancora una volta vedova, Zuleya decide di dedicarsi solo ai figli Adnan e Leyla ed al lavoro. Nell'ultima puntata della soap turca ha 72 anni e continua ad occuparsi della residenza Yaman.

Dopo tante sventure, Fikret Fekeli ha il suo lieto fine. Si innamora della maestra Zeynep Yılmaz e la sposa proprio nel corso dell'ultimissimo episodio. Il matrimonio viene sconvolto dall'entrata in scena di Vahap Keskin, ma tutto si risolve per il meglio perché si tratta di bombe giocattolo. Fikret corona il suo sogno d'amore e Vahap viene arrestato, finendo i suoi giorni in un istituto psichiatrico.

A questo punto, a narrare le vicende nell'ultimo episodio di Terra Amara è Yilmaz Adnan Yaman, che è diventato un uomo e svela le condizioni attuali dei personaggi della soap. Adnan ha studiato cinematografia in Inghilterra ed è diventato regista. Ha vinto un premio al Festival del Cinema di Adana con un film intitolato proprio Terra Amara. Sua sorella Leyla ha studiato ingegneria meccanica, ha sposato un uomo di nome Mustafà e ha avuto un figlio, che ha chiamato Demir come il suo papà.

Fikret ha 74 anni, è felice accanto a Zeynep, ha avuto un’altra figlia che ha chiamato Mujgan e ha passato le redini dell'azienda Fekeli al figlio adottivo Kerem Alì. Mujgan e Kerem Alì hanno trasformato l'impresa in un colosso del tessile. Cetin Cigerci ha sposato la maestra di musica Aysen ed ha avuto una figlia, che ha chiamato come la sua Gulten, mentre Galtun che è morto a 75 anni, dopo aver sposato Gulsum e aver visto la sua Üzüm diventare medico.

Rasit e Fadik hanno avuto due figli, l’ufficiale Kenan e l’avvocatessa Feliz, e vivono ancora felici, mentre Lütfiye è morta a 80 anni, nel 2000, ed è stata sepolta insieme ad Ali Rahmet Fekeli, Nel 2011 è morta anche la nonnina Azize, alla veneranda età di 109 anni. Infine, Şermin è morta di infarto nel 1990 mentre puliva gli uffici del municipio di Cukurova, Betul dopo aver trascorso 20 anni in carcere è sparita, Füsun ha divorziato dal marito e Haşmet Çolak e Abdülkadir Keskin sono morti in carcere.

Che fine fa Fikret in Terra Amara?

Dopo aver sofferto tanto per l'amore non corrisposto nei confronti di Zuleya, Fikret ha ritrovato il sorriso accanto a Zeynep. Si sono sposati e hanno avuto una figlia, che hanno chiamato Mujgan, Quest'ultima e il fratellastro Kerem Alì sono diventati grandi imprenditori, trasformando l'azienda Fekeli in una grande impresa tessile. Nell'episodio finale di Terra Amara, Fikret ha 74 anni.

Che fine fa Züleyha in Terra Amara?

Zuleya, la grande protagonista di tutte e quattro le stagioni di Terra Amara, rimane senza un uomo al suo fianco. Si chiude all'amore e decide di occuparsi solo dei figli e del lavoro. Manda avanti la tenuta Yaman e, a 72 anni, si conferma la grande signora di Cukurova.

Chi è la vera Züleyha di Terra Amara?

L'attrice che interpreta Zuleya in Terra Amara si chiama Hilal Altinbilek.