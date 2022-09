Non è di certo un'abitudine che ci dispiace: da quando è arrivata la pandemia riceviamo spesso alcuni giochi gratis ogni mese dai maggiori produttori. E anche questo inizio autunno non fa eccezione, con nuovi titoli dallo store di Epic Games.

Certo, accadeva anche prima, ma in modo decisamente più raro. A partire dall'arrivo della pandemia, invece, è diventato abitudinario assistere al rilascio di giochi gratuiti sui più diffusi portali, store e client videoludici: PlayStation, Xbox, Steam, e non ultimo della lista, Epic Games Store.

Oggi parliamo proprio di quest'ultimo, che per l'inizio della stagione autunnale ci propone in due momenti a breve distanza un totale di ben 4 nuovi giochi gratis. Il download è facile, immediato e non prevede nessun costo, né ora né mai. Non ci resta che giocare senza problemi.

E tra i 4 titoli d'inizio autunno ci sono delle proposte ben note nel mondo dei videogiocatori e di indubbia qualità: vediamo di cosa si tratta, quando arrivano e come scaricarli. I giochi sono giocabili solo su PC.

Ark Survival Evolved è gratis a settembre su Epic Games Store

Il primo titolo è disponibile in maniera gratuita solo dal 23 settembre alle 17:00 del 29 settembre, quindi fate presto, perché è un gioco che attira decisamente l'attenzione (e i download). Si tratta di Ark Survival Evolved, ed è basato - come suggerisce chiaramente il titolo - sul vostro spirito di sopravvivenza!

Dopo un inaspettato naufragio su un'isola misteriosa e ricca di pericoli ignoti, il vostro obiettivo sarà sopravvivere, e non sarà facile vista l'incredibile quantità di dinosauri e mostri primitivi e antichi. Il gioco è in prima persona ed è necessario imparare a combattere con pietre, lance, balestre, frecce, insomma armi di ogni genere.

Ma non è tutto: dovrete anche costantemente raccogliere oggetti dall'ambiente circostante, costruire un riparo e un ambiente tutto vostro, imparare a cavalcare o addirittura allevare qualche giovane dinosauro. E come se non bastasse, potete interagire online con altri giocatori proprio come nei migliori giochi co-op.

Decidete quando darvi alla fuga, quando costruire, quando lottare e quando sfidare avversari via internet in questo gioco decisamente ricco di funzionalità, che vaga tra la scoperta, il combattimento e l'ironia.

Tra i giochi gratis arriva anche Gloomhaven su Epic Store

Il secondo della lista si intitola Gloomhaven, un titolo che sarà familiare anche ad alcuni giocatori non videoludici. Il videogame di cui parliamo è infatti l'adattamento di un celeberrimo gioco da tavolo fantasy d'avventura fino a 4 giocatori. Chi l'ha provato sa già che ogni sessione è nuova e molto stimolante, tra esplorazioni di luoghi fantastici e misteriosi, abilità e personaggi mitici.

L'adattamento digitale mette al centro il sapiente mix tra un GdR (Gioco di Ruolo) e l'esplorazione dei luoghi fantasy, per non smentire la sua controparte con carte e segnalini. Un po' come in altri giochi basati sui dungeon (come quelli dei Pokémon), ci sarà bisogno di scoprire cosa si cela dietro ogni porta e ogni parete in una località inesplorata - e di solito si tratta di mostri e nemici.

Naturalmente non manca la componente strategica e strettamente videoludica, fatta di potenziamento di statistiche, apprendimento di incantesimi e attacchi, team building e strategie con gli alleati. Una piacevolissima variazione sul tema per coloro a cui è venuto un po' a noia imbracciare direttamente le armi e stare alle prese con l'azione: qui pianificherete turno per turno, e servirà tanta materia grigia per farla franca.

Come il precedente, anche Gloomhaven è disponibile unicamente fino alle 17:00 del 29 settembre. Poi si passerà ad altri titoli, che Epic rilascia ormai volentieri visto il suo enorme peso attuale nel mercato dei videogames.

Altri 2 giochi gratis dal 29 settembre: Runbow e Drone Racing League

Abbiamo fatto sfilare in grande stile i due big, ma non ignoriamo altri titoli meno conosciuti che potrebbero portarci tante ore di divertimento. Saranno disponibili appena finirà il periodo dei precedenti, quindi dal 29 settembre fino al 6 ottobre, sempre per una sola settimana.

Uno di essi è Runbow, e ama definirsi un "party platformer". Il motivo è presto spiegato: si gioca effettivamente in tanti giocatori in un mondo a piattaforme, saltando follemente, inseguendosi, evitando ostacoli e, a seconda del gioco, arrivando primi o riuscendo a sopravvivere. Una corsa pazza in giro per lo schermo tra dinamiche originalissime, come quelle basate sui colori.

Penserete quindi che di competitor ce ne sono tanti simili, ed è vero; ma qui si concorre in multiplayer tutti contemporaneamente nella stessa schermata! Si gioca caoticamente fino a 9 giocatori online e addirittura 8 giocatori in locale. E non è tutto: sono disponibili tantissimi livelli anche per avventure in singolo, e modalità originali. Lo troverete davvero spassoso, tra costumi, colori e livelli imprevedibili.

Per ultimo abbiamo in elenco The Drone Racing League Simulator, che strizza l'occhio agli appassionati di droni. Si tratta del simulatore ufficiale della Drone Racing League e comprende la versione digitale delle vere piste in cui competono i veri piloti di droni. Questi futuristici robottini correranno sia in singolo che in multiplayer e non c'è occasione migliore per gli appassionati di questa, per averli addirittura gratis.

Come ottenere i giochi gratis di Epic Store: sì, rimangono per sempre

La parte migliore di questi rilasci gratuiti è che non sono legati in alcun modo al periodo di riferimento. Se riuscite ad ottenerli quando disponibili, i giochi rimangono nella vostra libreria per sempre come in un normale acquisto - potete installarli e giocarli quando volete.

E averli è davvero semplice. Dal normale client Epic effettuate il regolare login a Epic Games Store con le vostre credenziali di sempre - le stesse utilizzate per loggare nei giochi. A questo punto recatevi nel negozio della homepage e scrollate in basso fino all'apposita sezione, bene in vista, "Giochi gratis".

Scegliete tra i titoli disponibili, entrate nella pagina del gioco, cliccate sul normale pulsante d'acquisto e verrete indirizzati alla pagina finale dell'ordine. Come quelle usuali, ma non si paga nulla! Completate regolarmente l'ordine, attendete la conferma e siete pronti a giocare. Nulla di più facile: e, se non avete abbastanza, esistono molti altri giochi per PC gratis che spaziano dal genere sparatutto alle battle royale.