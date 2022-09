Un mese di prova gratuita per il celebre servizio Ubisoft+. Ecco come fare per accedere all'offerta e fino a quando sarà attivabile.

Ubisoft ha recentemente lanciato una proposta bomba che non lascerà certo indifferenti i videogamer più incalliti e appassionati.

Il famosissimo publisher francese ha infatti reso disponibile un mese di prova completamente gratuito per usufruire del servizio Ubisoft+.

Per chi non lo dovesse conoscere Ubisoft+ è un servizio in abbonamento che, a fronte di un canone mensile, consente di giocare a moltissimi titoli senza doverli necessariamente comprare. Si potrebbe definire un po' come la Netflix dei videogames.

Ma vediamo in cosa consiste l'offerta, come attivarla e quando scade.

Giochi Ubisoft gratis per un mese intero

Per i più appassionati non c'è tanto bisogno di raccontare chi sia Ubisoft mente, per i pochi che ancora non la dovessero conoscere, basti citare anche solo uno dei suoi titoli per capire la portata della qualità delle sue proposte: Assassin's Creed.

L'occasione è quindi davvero molto ghiotta: 28 giorni di prova gratuita del servizio nel corso del quale ci si potrà sbizzarrire provando tantissimi giochi gratis.

Servizio Ubisoft+: come attivare la prova gratuita

L'attivazione della prova gratuita del servizio Ubisoft+ è davvero semplicissima. Basta collegarsi alla pagina ufficiale del servizio e selezionare la tipologia di abbonamento tra PC Access e Multi Access.

L'unica differenza tra le due tariffe, che motiva poi la differenza di prezzo, consiste nella possibilità di giocare solo da PC (come previsto dal piano PC Access) oppure anche su Stadia tramite cloud (come previsto dal Multi Access).

Si segnala che una volta sottoscritto, il rinnovo dell'abbonamento avverrà in maniera automatica ad un prezzo di 14,99 €/mese per PC Access e di 17,99 € per il Multi Access. Se invece non si vuole rinnovare l'abbonamento la procedura è quella caratteristica di quasi tutti i servizi che offrono prove gratuite: l'abbonamento potrà infatti essere disattivato in qualsiasi momento.

Cosa comprende il periodo di prova, quando scade e quali giochi include

Attivando la prova gratuita Ubisoft+ i vantaggi saranno ovviamente gli stessi di chi ha sottoscritto un abbonamento: più di cento titoli a disposizione tra vecchi e nuovi arrivi, comprese alcune punte di diamante del publisher francese come Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e tanti, tantissimi altri.

La deadline per usufruire del periodo di prova è il 10 0ttobre 2002 e sarà valida per 28 giorni.

Non rimane che approffitarne e godersi tutti i titoli di Ubisoft+.

