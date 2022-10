Partita la due giorni di sconti, offerte e promozioni delle Offerte Exclusive Prime con le quali Amazon concede il bis dopo i Prime Day dello scorso luglio.

Le offerte sono innumerevoli e saranno valide fino ad esaurimento scorte ed alla mezzanotte di domani 12 ottobre.

Ricordiamo che possono accedere alle Offerte Exclusive Prime, o Prime Day di ottobre che dir si voglia, solo i possessori di un abbonamento Prime.

E, per i gamers più incalliti, non potevano certo mancare all’appello i videogiochi con moltissimi titoli tra i quali poter scegliere.

Ecco allora una lista dei migliori videogiochi in offerta disponibili su Amazon.

I migliori videogiochi in sconto con le Offerte Exclusive Prime

I titoli proposti da Amazon in questa imperdibile due giorni di sconti ed offerte spaziano da un genere all’altro, dai giochi sparatutto alle migliori avventure.

Ecco una lista dei migliori videogiochi in promozione da non lasciarsi scappare:

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker

Marvel's Guardians of The Galaxy

Far Cry 6

F1 2022

Dragon Ball Z: Kakarot

Crash Bandicoot 4: It's About Time

Life is Strange

Matchpoint Tennis Championship

Resident Evil 3

Assassin's Creed Ragnarok Edition

Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker PS4 in offerta a 32 euro

Un videogioco grazie al quale tutti gli appassionati della celebre saga potranno ripercorrere tutti i 9 titoli dei film. Il punto di vista del gioco è in terza persona e unisce il classico stile lego – rivisitato però in chiave moderna – a nuove meccaniche di combattimento più appassionanti e coinvolgenti.

Si tratta inoltre di uno dei miglori gioco co-op da godersi e giocare in compagnia degli amici.

Piattaforme disponibili: PS4 PS5, Xbox Serie X, Nintendo Switch.

Marvel's Guardians of The Galaxy per PC al prezzo imbattibile di 19 euro

Già il nome Marvel è una garanzia per una delle avventure più belle ed appassionanti per tutti gli amanti del genere e lo stile inconfondibile della Marvel condito da ingredienti come azione, suspence, ritmo serrato e momenti di divertissement.

Il gioco è disponibile anche per PS4 e PS5.

Far Cry 6 Limited Edition, sparatorie ai Caraibi per un titolo scontato a 23,99 euro

Si cambia genere con uno degli sparatutto in prima persona a tema open world più apprezzati degli ultimi tempi. A fare da sfondo alle battaglie, il paradisiaco scenario dei Caraibi.

Il gioco è disponibile per PS4.

F1 22 Standard Edition, l’immancabile titolo al prezzo di 39,99 euro

Non c’è bisogno di molte presentazioni per uno dei titoli più famosi e conosciuti al mondo, anche da chi non è esattamente un appassionato videoludico. Intelligenza artificiale, ricchezza di contenuti ed elevata personalizzazione, rendono l’esperienza di gioco ancora più unica ed inimitabile per tutti gli amanti dei giochi da corsa.

Dragon Ball Z: Kakarot a 22,99 euro con le Offerte Exclusive Prime

Lo spettacolo dei combattimenti si fonde alla bellezza anime in quello che è uno dei videogiochi più amati dai fan del manga più conosciuto al mondo.

Giochiamocelo in attesa di Dragon Ball Z: Kakarot Next-Gen.

Crash Bandicoot 4: It's About Time imperdibile a 23,19 euro per Nintendo Switch

Una delle basi sulle quali PS4 ha costruito la sua fortuna, Crash Bandicoot non è certo un titolo semplicissimo da giocare ma si tratta di un gioco di piattaforme tra i più apprezzati nel suo genere.

Life is Strange True Colors per PS5 scontato a 19,99 euro

Lotta con il tempo nei panni della protagonista Maxine Caulfield nella celebre avventura grafica a episodi. Grafica spettacolare nella quale sono presenti anche i classici puzzle rompicapo e visuale in terza persona.

Matchpoint Tennis Championship a partire a partire da 34,99 euro

Disponibile per Nintendo Switch, XboX SX, PS4 e PS5, Matchpoint Tennis Championship è imperdibile titolo per gli amanti del tennis che potranno cimentarsi in dritti e rovesci sia in modalità giocatore singolo o multiplayer online, giocando nei panni dei più famosi tennisti internazionali. L’elevata personalizzazione dell’atleta prescelto, lo rende una vera e propria chicca.

Resident Evil 3, puzzle e combattimenti a 19,99 euro

Puzzle e combattimenti si fondono in questo titolo in modalità single e multiplayer. Un gioco caratterizzato, come facilmente intuibile dal titolo, da ambientazioni horror e tensiogene rese ancora più vivide da una grafica ad altissima risoluzione.

Disponibile per PS4, Xbox 1 e Xbox One.

Assassin's Creed Ragnarok Edition a 39,99 euro

L’offerta include Assassin’s Creed Valhalla e DLC: l’alba del Ragnarok con cd del gioco base e il download dell’ulteriore espansione tramite codice digitale. Un titolo che non ha bisogno di grandi presentazioni trattandosi di una delle saghe videoludiche più in voga degli ultimi anni.