The RealReal e Poshmark sono tra le aziende meglio posizionate per cavalcare il trend della vendita di abbigliamento di seconda mano e le loro azioni sono scambiate a prezzi convenienti.

The RealReal è la più grande piattaforma di reselling di prodotti di alta gamma negli Stati Uniti con un fatturato che nel 2021 ha superato i 400 milioni di dollari. L’azienda vende sia tramite il canale e-commerce sia attraverso la sua catena di negozi fisici e grazie all’attuazione di un protocollo di autenticazione molto stringente riesce a ricavare margini di profitto più alti rispetto ai competitor.

Secondo gli analisti di Morningstar, l’offerta di The RealReal colma una lacuna nel segmento del mercato dell’abbigliamento di lusso di seconda mano, la cui domanda, nel passato, è stata cronicamente poco servita. Inoltre, la strategia dell’azienda, che punta a una maggiore diversificazione nell’approvvigionamento della merce, all’apertura di nuovi punti vendita e al miglioramento dell’efficienza, è giudicata in grado di migliorare la redditività del gruppo.

“Le nostre previsioni per i prossimi 10 anni indicano una crescita media dei ricavi del 17%, con un fatturato che nel 2031 è destinato a superare i 2 miliardi di dollari, e un forte miglioramento della profittabilità dell’azienda che passerà da un utile operativo negativo per oltre 200 milioni di dollari nel 2021, a un margine Ebit di circa il 10% alla fine del nostro periodo di previsione”, dice Sean Dunlop, analista azionario di Morningstar. Il mercato ha reagito bruscamente alla inattesa decisione della fondatrice dell’azienda, Julie Wainwright, di dimettersi dalla carica di CEO perdendo in un giorno oltre il 10%. Il passivo accumulato da inizio anno è ora superiore al 70% e il titolo viene scambiato a un tasso di sconto di circa il 77% rispetto al fair value di 13,30 dollari (report aggiornato all’8 giugno 2022).

Poshmark

Poshmark è uno dei maggiori player di e-commerce nel settore del reselling. L’azienda vanta una piattaforma che collega più di 30 milioni di utenti attivi che comprano e vendono abbigliamento maschile e femminile, accessori, scarpe e, recentemente, anche elettronica e prodotti per gli animali domestici, ed è presente nei mercati di Stati Uniti, Canada, Australia e India.

Il suo modello peer-to-peer riesce a sfruttare al meglio i trend del social commerce, ovvero l'evoluzione del commercio online che consente una maggiore interattività e partecipazione da parte dei clienti attraverso blog e condivisione di articoli scritti dai membri delle comunità virtuali, del resale e della crescita costante del commercio online. Con un giro d’affari di oltre 300 milioni di dollari nel 2021, stimiamo che l’azienda abbia catturato circa il 13%-14% del mercato nazionale online del resale

“La strategia dell'azienda si basa su quattro priorità chiave: innovazione di prodotto, espansione delle categorie di prodotto e crescita internazionale. Tuttavia, rimaniamo scettici sulla decisione di allargare la propria offerta anche all’elettronica, all’arte e ai prodotti per gli animali domestici. Siamo convinti che l’affermazione in uno dei mercati culturalmente simili (Canada, Australia, Regno Unito, Germania, Francia) avrebbe l’effetto di espandere in modo significativo il mercato potenziale dell’azienda nel lungo termine, ma rimaniamo dubbiosi sull'ingresso dell'azienda in India, che si è rivelato un mercato notoriamente difficile da monetizzare. Infine, ci aspettiamo che il management indirizzi gli sforzi dell’azienda a colmare le lacune nei servizi di spedizione attraverso una maggiore diversificazione dei fornitori”, dice Dunlop.

Da inizio anno il titolo ha perso il 31% e ora è scambiato a un tasso di sconto di circa il 40% rispetto al fair value di 18 dollari (report aggiornato al 20 maggio 2022).

