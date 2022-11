Stellantis attraverso la controllata francese Aramis Auto ha ultimato l'acquisizione di Cazoo Italia, divisione italiana dell'e-commerce automobilistico britannico Cazoo che lo scorso settembre ha annunciato l'interruzione dei servizi in Europa ad eccezione del mercato britannico.

Stellantis compra Cazoo Italia

Lo scorso settembe Cazoo ha annunciato la propria interruzione dei servizi europei ad eccezione del mercato britannico, segnando apparentemente la fine di un percorso di crescita ed espansione dell'azienda in Europa.

Cazoo dalla sua fondazione nel 2018 è diventata, in pochissimi anni, un vero e proprio colosso nella vendita on-line di automobili, e, nel gennaio 2022 aveva acquistato il competitor italiano BrumBrum, riconvertito in Cazoo Italia, per circa 80 milioni.

Nei primi mesi del 2022 tuttavia, Cazoo ha attraversato un momento di forte difficoltà, registrando perdite per oltre 280 milioni, perdite che hanno reso necessaria la decisione di interrompere l’attività in europa e concentrarsi esclusivamente sul mercato britannico.

Mentre Cazoo ripiegava sul mercato britannico, il competitor francese Aramis Auto procedeva spedito in una fase florida, confermando i risultati dell’anno precedente in cui la società aveva generato vendite per oltre 1,3 milioni di auto usate, consegnando più di 90.000 veicoli.

Aramis Auto è una società francese specializzata nel commercio automobilistico quotata in borsa a Parigi presso l’indice Euronext e partecipata al 60% da Stellantis.

Ed è proprio grazie ad Aramis Auto che Stellantis ha concluso l’accordo per l’acquisizione di Cazoo Italia.

Stellantis potrebbe far rinascere BrumBrum

Con l'acquisizione di Cazoo Italia da parte di Aramis Auto, Stellantis diventa proprietaria del marchio Brum Brum e secondo alcune indiscrezioni e speculazioni di settore, il gigante automobilistico potrebbe avere un concreto interesse nel rilanciare il marchio Brum Brum.

Queste indiscrezioni sembrerebbero supportate dal riassetto di Cazoo Italia che dovrebbe vedere in Matteo Barcella il nuovo amministratore delegato della società.

Barcella fu ai tempi uno dei principali collaboratori di Francesco Banfi, manager reggiano e fondatore di Brum Brum.

Inoltre, secondo fonti interne, sembra che Banfi stesso abbia giocato un ruolo da protagonista nell'operazione che ha consentito a Stellantis di rilevare Cazoo Italia.