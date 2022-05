Domenica 15 maggio 2022 sarà il giorno della finale di Amici 21, spostata proprio perché altrimenti sarebbe andata in onda in concomitanza con un'altra importante finalissima: quella dell'Eurovision 2022, prevista infatti per sabato 14 maggio 2021. In attesa di poterla finalmente vedere su Canale 5, ecco allora tutte le anticipazioni sull'ultima puntata del serale in cui si deciderà il nuovo vincitore della scuola di talenti. Attenzione agli spoiler! In questo articolo ce ne saranno molti.

Amici 21: tutte le anticipazioni sul finale

Come ormai sappiamo anche il settore dello spettacolo è stato soggetto a tantissime limitazioni durante il periodo più intenso della pandemia. Quindi, per rispondere alle esigenze dettate dalle norme che impediscono la diffusione del Coronavirus e per poter portare avanti il programma in tutta tranquillità e sicurezza, i serali di amici vengono registrati durante la settimana e trasmessi generalemente il sabato sera.

Fatta eccezione appunto per la finale di Amici 21, spostata a domenica per non scontrarsi con l'Eurovision in diretta su Rai 1. Grazie all'account ufficiale di Amici su Twitter, però, possiamo già sapere alcune anticipazioni di quello che avverrà durante l'attesissimo finale. Tranne il vincitore, ovviamente, quello verrà svelato in puntata. Curiosi di scoprire cosa succederà?

Cosa succederà secondo quanto trapelato da Twitter

Il regolamento del serale di Amici prevede la suddivisione della sfida in tre manches. Nella prima, come appunto riporta l'account ufficiale del programma su Twitter, vedremo un primo scontro tra il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e il team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro.

Tra Luigi e Nunzio vincerà Nunzio, tra Michele e Sissi vincerà invece Sissi e in una seconda "battaglia" tra Luigi e Nunzio questa volta vincerà invece Luigi. In nomination andranno Alex, Nunzio e Serena. Lo stesso Nunzio poi dovrà affrontare anche un ballottaggio.

Per quanto riguarda la seconda manche invece potremo vedere la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano scontrarsi con quella guidata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Ci sarà un primo guanto di sfida in cui verranno schierati Michele e Dario e ad averla vinta sarà Michele. Successivamente si sfideranno Albe e Luigi e vincerà Luigi. Sempre Albe e Luigi saranno protagonisti di un secondo guanto di sfida che vincerà Luigi, mandando così al ballottaggio Albe.

Infine la terza manche che vedrà ancora fronteggiarsi i ragazzi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e i ragazzi di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. In un primo guanto di sfida tra Luigi ed Alex a vincere sarà Luigi, mentre in una seconda sfida tra Luigi e Serena insieme ad Alex, ad averla vinta sarà Serena.

Una terza sfida che avrebbe visto lo scontro tra Michele e Sissi verrà annullata per poi essere ripristinata per via del principe Emanuele Filiberto, indeciso su chi votare. A vincere è quindi Sissi, che andrà al ballottaggio con Luigi. A proposito di ballottaggio poi, quello finale vedrà scontrarsi Nunzio ed Albe. Chi vincerà?