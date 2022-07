Film del 2012 diretto ed interpretato da Ben Affleck, Argo è tratto da una storia vera, quella dell'operazione Argo in Iran a cavallo tra il 1979 e il 1980 a seguito della rivoluzione islamica. Di cosa parla la trama e dove recuperare il film completo in streaming ve lo spieghiamo noi in questo articolo.

Argo, di cosa parla il film di Ben Affleck tratto da una storia vera

La trama del film è ambientata nel 1979, mentre gli Stati Uniti sono impegnati nella ricerca dello Scià iraniano Mohammad Reza Palhavi, in Iran durante la rivoluzione l'ambasciata americana di Teheran è presa d'assalto dai rivoluzionari, che tengono prigionieri gli impiegati al suo interno per più di 400 giorni.

Sei cittadini riescono a fuggire e a trovare asilo nella residenza dell'ambasciatore canadese che mette a rischio la propria vita per nasconderli. Interviene la CIA, che per riportare in patria i connazionali organizza una missione guidata da Tony Mendez in cui è stata eccezionalmente coinvolta anche una produzione hollywoodiana.

L'intento infatti è quello di far credere a tutti, stampa compresa, dell'intenzione di girare un film di fantascienza in Iran, uno stratagemma furbescamente escogitato per ottenere il permesso di entrare e uscire liberamente dal Paese dal Ministero della cultura iraniano. Il titolo del finto film? Argo, lo stesso da cui prende il nome la pellicola girata da Affleck.

Il cast

Oltre al già citato Ben Affleck, che oltre ad essere il regista del film ne è anche il protagonista vestendo i panni di Tony Mendez, al suo fianco troviamo John Goodman (celebre anche per il suo "Fred" ne I Flistones).

Con loro anche Tate Donovan (The O.C.), Alan Arkin, Bryan Cranston, Victor Garber, Christopher Denham, Clea DuVall, Rory Cochrane, Kerry Bishé e Kyle Chandler (Ultime dal cielo).

Completano il cast Bob Gunton, Phillip Baker Hall, Chris Messina, Adrienne Barbeau, Tom Lenk, Titus Welliver, Richard Kind, Michael Parks, Zeljko Ivanek, Keith Szarabajka e Scoot McNairy. Nelle immagini di repertorio invece, appaiono il politico Jimmy Carter, il giornalista Walter Conkite e il conduttore televisivo Tom Brokaw nei panni di loro stessi.

Come finisce Argo e altre curiosità sulla pellicola

Per la realizzazione del film Ben Affleck si è ispirato al racconto di Tony Mendez stesso, nel suo libro Master of Disguise: My secret life in the CIA, dove appunto l'ex agente racconta i dettagli dell'operazione che per quanto assurda ha funzionato alla perfezione, riuscendo nello scopo di portare in salvo gli ostaggi.

Come finisce il film dell'attore hollywoodiano? Anche qui ovviamente viene sottolineata la riuscita dell'operazione, ma per la gioia di chi apprezza il genere, non mancano i classici momenti di tensione tipici di un film d'azione.

Le riprese del film non si sono svolte in Iran, ma nelle terre della Turchia, Istanbul per la precisione, mentre il resto delle riprese sono state fatte negli Stati Uniti, tra Los Angeles, Washington (cuore politico del Paese) e l'aeroporto internazionale di Ontario.

Curioso come "Argo", nella mitologia sia anche il nome del cane di Ulisse che si lascia andare alla morte solo dopo aver visto il proprio padrone ritornare finalmente a Itaca. Argo è il simbolo per eccellenza della fedeltà ma rappresenta anche l'instancabile attesa, che è poi la stessa sensazione che devono aver provato Mendez e i suoi, mentre aspettavano e speravano di vedere tornare a casa, sani e salvi, i propri connazionali.

Dove vedere il film in streaming

Potete vedere Argo in streaming previo abbonamento o noleggio su di Netflix, Prime Video, TimVision, Google Play Film, AppleTv e YouTube (anche qui ovviamente a pagamento, al costo di 3,99 euro).

Sempre sulla piattaforma di condivisione video è possibile vedere il trailer e diversi estratti del fim, in lingua originale, sub ita o direttamente doppiato in italiano.