4 curiosità sul Capodanno cinese: data, quanto dura e tradizioni della festa

Il Capodanno cinese o Capodanno lunare è uno degli eventi più attesi dell'anno. Si tratta di una celebrazione antica ma tuttora ricca di fascino e per questo tramandata di generazione in generazione.

Anche se per molti paesi le festività legate al Natale e all'arrivo dell'anno nuovo sono già terminate, ci sono altre città e Stati in cui il Capodanno deve ancora arrivare.

Tra questi ci sono perlopiù paesi orientali, come Taiwan, Corea del Sud, Vietnam e la Cina. Quest'ultima ha una tradizione molto antica legata al Capodanno, che affonda le sue radici nelle leggende del passato.

Ma quando si festeggia il Capodanno cinese nel 2024? Scopriamolo svelando quanto dura e conoscendo le 4 tradizioni peculiari di questa festività.

Quando inizia e quando finisce il Capodanno cinese? Ecco la data

In Cina sta per arrivare il momento più magico dell'anno, paragonabile al Natale nei paesi occidentali. Si tratta del Capodanno cinese, conosciuto anche come "Capodanno lunare" o "festa di primavera".

Astrologicamente, il Capodanno Cinese prenderà il via il 4 febbraio 2024, ma si festeggerà il 10 febbraio, giorno che segna l'avvio del capodanno lunare. I festeggiamenti avranno una durata di 16 giorni.

L'agenda del Capodanno cinese 2024 ha 3 giorni chiave:

1. 9 febbraio 2024: Vigilia del Capodanno cinese; le famiglie si riuniscono cenare, brindare e accogliere l'arrivo del nuovo anno 2. 10 febbraio 2024: Capodanno cinese 3. 24 febbraio 2024: festa delle lanterne; è l'ultimo giorno del periodo di festività e prevede danze, sfilate e una passeggiata notturna con le lanterne

Che animale è il Capodanno cinese 2024?

Il 2024 sarà l'anno del Drago di Legno. Nel calendario cinese, infatti, ogni anno corrisponde a un animale dello zodiaco cinese, che ha un ciclo di 12 anni.

Il Drago, in particolare, è il quinto animale dello zodiaco. I 12 segni vanno poi moltiplicati per 5, perché ogni 12 anni si alterna uno dei 5 elementi naturali:

• metallo

• acqua

• fuoco

• legno

• terra

Il Drago di Legno, in particolare, è associato alla Terra Yang, da cui eredita alcune delle sue caratteristiche:

• onestà

• affidabilità

• indulgenza

• calma

• costanza

Essendo di legno, il suo colore è il verde, che simboleggia la rinascita e la crescita delle piante. Inoltre, nello zodiaco della cultura cinese, il Drago è visto come un leader dall'indole romantica che desidera il successo e non fatica ad ottenerlo.

I draghi si differenziano sulla base dell'elemento naturale ad essi associato. Il drago di legno, in particolare, si distingue per la sua spiccata intelligenza e popolarità.

Come si calcola la data del Capodanno cinese

La data del Capodanno cinese sul calendario gregoriano, utilizzato nei paesi occidentali, cambia ogni anno. Tuttavia, è sempre compresa tra il 21 gennaio e il 20 febbraio.

Il periodo di festa dura 16 giorni, durante il quale scuole e fabbriche restano chiuse. I festeggiamenti, in particolare, sono improntati al raggiungimento di profitti e successi in tutte le categorie professionali.

Come si festeggia il Capodanno cinese: Le 4 tradizioni tipiche

Durante la festività del Capodanno cinese, in molti villaggi e città si tengono numerosi eventi di folklore come fiere, spettacoli e danze tradizionali. Scopriamo le 4 tradizioni tipiche del Capodanno cinese.

1. Colore rosso

Dominante nel Capodanno cinese, il rosso rappresenta il colore del buon auspicio. Tutto prende origine da una leggenda. Negli abissi marini, anticamente, viveva un mostro, Nian.

Una volta all'anno Nian usciva dalla sua tana per sfamarsi cibandosi delle persone, soprattutto dei bambini. Un giorno, un mendicante si presentò al villaggio per elemosinare del cibo.

Durante la notte illuminò la casa, appese drappi rossi alle finestre e si vestì di rosso. Quando il mostro comparve, si spaventò per la vista del colore rosso e scappò.

Per questo motivo, la maggior parte delle decorazioni vengono appese nelle case la notte della vigilia di Capodanno, mentre i luoghi pubblici iniziano ad essere addobbati già nelle settimane precedenti.

2. Cenone di Capodanno in famiglia

Come nella tradizione occidentale, anche nel Capodanno cinese si svolge la "cena di ritrovo" per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. La tradizione vuole che ad ospitare i parenti siano gli anziani della famiglia.

Questo, infatti, garantisce salute e fortuna per tutto l'anno. Inoltre, sulle tavole delle famiglie non mancano mai alcuni piatti considerati portafortuna. Tra questi i più comuni sono:

• pesce : mangiare del pesce la notte di Capodanno porta denaro e fortuna in abbondanza nell'anno successivo

• ravioli: nel Nord della Cina si preparano la sera stessa di Capodanno per essere mangiati il giorno successivo

• involtini primavera

• tangyuan: palline dolci fatte con farina di riso glutinoso

3. Buste rosse (hongbao)

Durante il cenone di Capodanno, in Cina i doni più comuni sono le "hongbao", cioè buste rosse che contengono soldi e che vengono regalate ai più giovani e agli anziani già in pensione.

Negli ultimi anni, inoltre, sono nate applicazioni apposite per smartphone per vincere o inviare buste rosse virtuali.

4. Tabù e superstizioni

Secondo la cultura cinese il Capodanno influenza l'intero corso dell'anno, creando molte superstizioni e tabù da dover rispettare. I più particolari sono: