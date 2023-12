Non è il set di un film, ma una vera città fatta di ghiaccio: ecco dove si trova

Per tutti coloro che amano il paesaggio e il panorama invernale, senza temere il freddo e il gelo tipico di questa stagione, c’è un posto davvero incantevole con oltre 100 mila metri cubi di blocchi di ghiaccio.

Stiamo parlando di una città completamente fatta di ghiaccio, che si trova in Cina che negli ultimi anni è diventata una tappa immancabile per centinaia di migliaia di famiglie che non temono il gelo e amano divertirsi in questo parco a cielo aperto.

Vediamo, quindi, in questo articolo, qual è la vera città fatta di ghiaccio, realizzata a regola d’arte, ma anche dove si trova e com è possibile raggiungerla.

Città fatta di ghiaccio in Cina: ecco qual è

Per gli amanti dei paesaggi invernali e per tutte quelle famiglie che amano poter trascorrere del tempo diverso con i propri bambini, la città fatta di ghiaccio è sicuramente una delle mete perfette!

A questo proposito, stiamo parlando dell’Harbin Ice and Snow World, un’intera città di ghiaccio che si trova in Cina.

In particolare, l’Harbin Ice and Snow World, meta d’eccezione che sembra un vero e proprio Paese delle Meraviglie fatto di ghiaccio, è una città che si trova nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina.

Si tratta di una città che viene costruita con ghiaccio ogni anno, accessibile per diversi mesi.

La Città di Harbin completamente fatta di ghiaccio

La costruzione di una città completamente fatta di ghiaccio non rappresenta in realtà una vera e propria novità per la popolazione cinese.

Infatti, quello dell’Harbin Ice and Snow World, è un piccolo paesino fatto di ghiaccio ormai arrivato alla sua 24esima edizione.

Infatti, oltre a poter essere ammirato dalle famiglie di tutto il mondo, accendendo all’Harbin Ice and Snow World è possibile partecipare come spettatori ad un programma piuttosto variegato e fitto.

Chiaramente, anche nel programma dell’Harbin Ice Festival di ogni anno, il vero protagonista indiscusso è senza ombra di dubbio il ghiaccio e la neve. Il programma del Festival del ghiaccio, infatti, gode di una storia ancor più lunga rispetto alla città di ghiaccio, arrivando nel 2023 alla sua 39esima edizione.

Città fatta di ghiaccio: dove e quando visitarla

Il mondo del ghiaccio, situato nel paesino della Cina, di Harbin, viene ogni anno progettato da parte di artigiani, scultori e maestri che provengono da tutto il Paese. Il risultato è un regno incantato completamente realizzato con blocchi di ghiaccio.

Ma quando e dove è possibile visitare la città del ghiaccio? A rispondere a questa domanda è la stessa organizzazione del Festival, che sul portale ufficiale online chiarisce che il Festival del ghiaccio di Harbin partirà dal 20 dicembre 2023 fino all’inizio di marzo 2024.

Le attività da svolgere all’interno della città fatta di ghiaccio in Cina sono davvero tantissime: dalle visite alle mostre d’arte dedicate alla scultura della neve, alla fiera dell’arte della lanterna di ghiaccio fino a bar e ristoranti, sci, slitta trainata da cani, motoslitta da neve e tanto altro ancora.

Per raggiungere la città fatta di ghiaccio è necessario quindi recarsi nella città di Harbin, che si trova nella provincia di Heilongjiang, nel nord-est della Cina.

