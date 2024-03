Chi è la moglie di Checco Zalone? Età, carriera e vita privata

Checco Zalone, nome d'arte di Luca Pasquale Medici, è uno degli artisti più amati del mondo dello spettacolo italiano.

Nato il 3 giugno 1977 a Capurso, in provincia di Bari, Checco Zalone si è laureato in Giurisprudenza, ma sin da giovanissimo ha iniziato a lavorare come cantante e musicista in diversi locali pugliesi.

La carriera in televisione è iniziata nel 2005, quando Checco Zalone è approdato a Mediaset, dove ha lavorato al programma "Zelig", e il successo nazionale è arrivato grazie a una canzone da lui composta in occasione dei mondiali di calcio in Germania nel 2006: "Siamo una squadra fortissimi".

Da quel momento la carriera di Checco Zalone è stata in ascesa, e nel 2009 ha fatto il suo esordio al cinema con il film "Cado dalle nubi". Tutti i film di Zalone sono stati un record d'incassi al botteghino e sono stati sempre apprezzati sia dal pubblico che dalla critica.

Proprio poco prima della notorietà, l'attore e regista ha trovato l'amore. Ma chi è la moglie di Checco Zalone? O meglio: Checco Zalone è sposato? Infatti, pare che i due, nonostante si frequentino da diversi anni ed abbiano costruito una famiglia insieme, non siano sposati.

Sommario:

1. Chi è la moglie di Checco Zalone? 2. Quanti figli ha Checco Zalone? 3. Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme? Il recente scoop

Chi è la moglie di Checco Zalone?

Il suo nome è Mariangela Eboli e, dispiace deludere i più curiosi, di lei non si sa nulla. È ignota la sua vita privata prima di incontrare Checco Zalone, ma non lo è il suo lavoro.

Originaria della provincia di Bari, lavorava come cantante. Grazie alla loro passione in comune per la musica, le vite di Mariangela e dell'attore pugliese si sono incrociate quando lui lavorava come musicista di piano bar e lei cantava nei locali pugliesi.

Durante un'intervista al quotidiano Repubblica, Checco Zalone dichiarò:

Lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: "Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni". Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni.

Da quel momento Mariangela e Checco hanno approfondito la loro conoscenza e sono diventati inseparabili. Sembra che la loro relazione abbia avuto inizio nel 2006 e vada avanti a gonfie vele. Oggi Mariangela lavora presso l'azienda Mzl, fondata da Checco Zalone, che ha un fatturato di circa 5 milioni di euro. La compagna dell'attore pugliese si occupa delle pratiche amministrative e burocratiche.

Come abbiamo già accennato, Checco Zalone e Mariangela Eboli non sono sposati e a tal proposito, l'attore, come riporta Fanpage.it, aveva dichiarato:

Di sposarmi mi sono scordato. Mariangela si è anche rivolta alla Corte Europea dei diritti dell'uomo… ma la verità è che stiamo bene così.

Quanti figli ha Checco Zalone?

Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli hanno anche due figlie: Gaia, classe 2013, e Greta, classe 2017.

La primogenita della coppia ha fatto una piccola comparsa nel film "Sole a catinelle". Anche Mariangela Eboli ha ottenuto due piccole parti nei film di Zalone "Cado dalle nubi" e "Che bella giornata".

Checco Zalone e Virginia Raffaele stanno insieme? Il recente scoop

A marzo 2024 sono scoppiati dei rumors su una possibile relazione tra Checco Zalone e Virginia Raffaele.

Lo scoop è stato lanciato da Fabrizio Corona, che ha diffuso, attraverso il profilo Instagram di Dillinger News, un audio sconcertante che getta luce su una presunta frequentazione segreta tra i due.