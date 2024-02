Come pulire la friggitrice ad aria: suggerimenti ed errori da non fare mai

La friggitrice ad aria è ormai uno degli elettrodomestici più amati. Ma sai come pulirla per non rovinarla e farla durare a lungo? Ecco i consigli e gli errori da non compiere.

Se ti stai chiedendo come pulire la friggitrice ad aria probabilmente ne hai da poco acquistata una, beneficiando di tutti i vantaggi di questo fantastico elettrodomestico.

Tuttavia, per farla durare più a lungo e non rischiare di rovinarla subito dopo l’acquisto, è bene prestare attenzione ai metodi per pulirla a fondo e correttamente.

Non si tratta di un’operazione molto difficile, ma dovrai fare attenzione a non compiere alcuni degli errori più comuni. Inoltre, vedremo anche come pulire una friggitrice ad aria molto sporca per farla tornare come nuova.

Come pulire la friggitrice ad aria: cosa sapere prima di farlo

Per prima cosa, devi considerare che non tutte le friggitrici ad aria sono uguali tra loro, nemmeno per quel che riguarda la loro pulizia.

Per questo motivo, il primo consiglio che ti diamo è verificare sempre i metodi di pulizia indicati nel manuale di istruzioni dell’elettrodomestico. Solo per fare un esempio, per alcuni modelli è possibile pulire il cestello in lavastoviglie, mentre per altri questa scelta potrebbe rivelarsi dannosissima.

In secondo luogo, ricorda sempre di effettuare la pulizia della friggitrice ad aria solo quando questa è scollegata dalla corrente e quando si è ben raffreddata. E non provare a farlo mettendola sotto l’acqua fredda: così facendo, alcune parti in plastica potrebbe spaccarsi a causa dello sbalzo termico.

Come pulire l’interno della friggitrice ad aria e la resistenza

Tantissimi sono i cibi che possono essere cucinati nella friggitrice ad aria. E quest'ultima, talvolta, può emanare cattivi odori – può succedere, per esempio, se hai appena cucinato del pesce – puoi utilizzare una metà di un limone da strofinare nel cestello, lasciandolo agire per circa una mezz’oretta e poi risciacquando.

Con questo metodo, elimini tutti gli odori sgradevoli in modo semplice e veloce.

Se parliamo dell’interno dell’elettrodomestico, va menzionata anche la pulizia della resistenza. Un’operazione un po’ più complicata delle altre, ma non impossibile. Segui questi step:

• rimuovi il cestello

• utilizza un panno umido – non bagnato! – per rimuovere eventuali residui di cibo o grasso dalla resistenza

• assicurati di asciugare completamente la resistenza e le parti circostanti con un panno asciutto prima di rimontare il cestello.

Come pulire una friggitrice ad aria molto sporca

In linea generale, la friggitrice ad aria andrebbe sempre pulita dopo ogni utilizzo. Così facendo, anche la quantità di sporco sarà più gestibile, considerando anche che questo elettrodomestico ci permette di cucinare utilizzando pochissimo olio.

In questi casi, il cestello può tranquillamente essere lavato con acqua e detersivo sotto l’acqua corrente. Dovrai solo fare attenzione ad asciugarlo per bene per evitare possibili malfunzionamenti.

Non compiere l’errore – molto comune – di provare a pulire lo sporco ostinato con detersivi e spray aggressivi. Questo, in primis, perché potrebbe non essere l’ideale per preservare la sicurezza dei cibi e, in secondo luogo, perché rischia di rovinare alcune parti della friggitrice ad aria, specialmente quella esterna.

Come togliere il grasso dalla friggitrice ad aria: il trucchetto super efficace

Per quanto con la friggitrice ad aria non ci sia bisogno di utilizzare molto olio, può comunque capitare di cucinare piatti che rischiano di lasciare residui di grasso ostinato.

Cosa fare in questi casi? Puoi agire sullo sporco inserendo nel cestello due cucchiai di bicarbonato o un bicchiere di aceto e accendere la friggitrice ad aria a una temperatura di 200°C per circa 15 minuti.

In questo modo, il grasso si scioglierà, per cui ti basterà lavare e asciugare per bene per eliminare ogni traccia di grasso.

E per il cestello? Se questo presenta incrostazioni o è sporco di grasso, puoi provare a metterlo in ammollo in acqua calda con un po’ di detersivo per una mezz’ora. Dopodiché potrai sciacquarlo e asciugarlo.

Come pulire il forno- friggitrice ad aria

Di modelli di friggitrici ad aria ne esistono moltissimi. Negli ultimi anni, poi, sempre più produttori hanno messo in commercio le friggitrici ad aria a fornetto, più simili esteticamente a dei forni tradizionali.

Attenzione, però, a non compiere l’errore di pulire questo tipo di elettrodomestico con i classici detersivi per il forno. Lo andrebbero a rovinare.

L’ideale è, invece, seguire questi passaggi:

• come con la normale friggitrice ad aria, stacca il fornetto dalla corrente e procedi alla pulizia solo quando si è ormai raffreddato;

• rimuovi le teglie, le griglie e altre componenti che possono essere lavate in lavatrice – se il manuale di istruzioni lo specifica – o anche a mano;

• per l’interno e l’esterno del fornetto utilizza un panno umido.

Con le giuste attenzioni, e soprattutto se pulito dopo ogni utilizzo, il fornetto ad aria funzionerà alla perfezione e per molto, molto tempo.

