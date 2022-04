Dubai è una meta turistica da sogno, spesso visitata da famiglie, coppie innamorate o da single in cerca di un’esperienza unica è il posto perfetto anche per una vacanza con le amiche. Le attrazioni da vedere, le attività da fare insieme e gli eventi esclusivi a cui partecipare sono davvero moltissime!

Cosa fare a Dubai con le amiche

Nell’immaginario collettivo Dubai è il paradiso che tutti sognano. Adornata di spiagge dorate bagnate da un mare cristallino e da giardini curati e splendide fontane, la città si estende in altezza con grattacieli infiniti senza mancare di deliziare i suoi ospiti con scorci a misura d’uomo per un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento.

Abbracciata dal deserto, ma comunque rinfrescata dalle acque del Gofo Persico degli Emirati Arabi Uniti, si offre come meta perfetta per chi ama fare turismo balneare e chi vuole sentirsi VIP almeno una volta nella vita.

Impreziosita da bellissimi luoghi culturali, da esposizioni moderne e da un gusto per lo sfarzo senza eguali, la città si rende molto sicura anche per quello che si potrebbe chiamare “turismo rosa”.

Sebbene Dubai venga vista come una città araba e spesso si cada nel pregiudizio di andare a finire in un posto poco sicuro, in realtà si tratta di una meta molto tranquilla.

Uno dei motivi che spinge il turismo femminile a sceglierla come destinazione per le vacanze è il fatto che, anche essendo una città di eccessi, non presenta un tasso di criminalità elevato.

Il sistema legale degli Emirati Arabi Uniti è molto diverso da quello degli altri Paesi, decisamente meno tollerante sugli abusi e le azioni che vengono reputate come un reato.

Non è strano, dunque, vedere girare per le strade gruppetti di ragazze che si divertono o che vivono l’esperienza di viaggio in modo spensierato.

Inoltre, la considerazione della donna come individuo è molto seria in un paese dove la cultura si appoggia interamente alla religione dell’Islam.

Una religione che, come ben sapete, richiede alle donne del luogo di rispettare delle regole rigide ma che non impone le stesse “condizioni” a chi viene in visita.

Le donne straniere non sono obbligate ad indossare burqua o veli per passeggiare, ma possono tranquillamente indossare pantaloni, gonne e magliette a patto che questi ultimi capi non siano troppo provocanti.

I capi d’abbigliamento da evitare sono, in definitiva, le gonne sopra al ginocchio, i top scollati, gli short che non arrivano nemmeno alla fine dei glutei.

Oltre a queste cose che riguardano il vestiario femminile, ci sono altre regole da tenere a mente riguardo l’uso di alcolici e le effusioni in pubblico, ma detta fra noi, niente di così insopportabile.

Tra spiaggia e piscina

Dubai è tutto e di più. Per chi decide di visitarla in compagnia delle amiche non può di certo mancare il sano crogiolare al solleone in una delle tante spiagge di sabbia fina e coralli. A questo proposito entra in gioco il lungomare più bello della città: La Mer.

Incastonata tra Palm Jumeirah e Jumeirah Bay è la new entry che sa unire la meraviglia delle spiagge urbane agli spazi aperti bordati dalle palme, abbelliti da muri decorati in modo artistico da graffiti tutti diversi.

Un mix perfetto che rende felici gli appassionati dell’abbronzatura e chi apprezza l’arte in tutte le sue sfaccettature.

Essendo un lungomare, tutti i materiali utilizzati per realizzarne l’estetica sono stati presi dalla riva come il legno, il metallo arrugginito e i vecchi barili.

Divisa in 4 zone distinte, La Mer offre anche un’occasione per lo shopping da mare nelle boutique di ShayMartian, Trina Turk e Pain de Sucre mentre, per coloro che desiderano sostare sotto al sole senza muovere un dito esistono le cabine in riva al mare. Se il mare non dovesse piacere alle nostre ladies, nessuna paura.

Dubai offre una quantità illimitata di piscine all’aperto con tanto di servizio bar per poter sorseggiare un cocktail alla frutta mentre ci si ammolla un pò e si combatte il caldo del clima subtropicale locale.

I migliori centri benessere

Quando si pensa a Dubai viene normale pensare al proprio benessere mentale e al meritato riposo che il nostro fisico ha guadagnato dopo le fatiche di tutto un anno di lavoro e fatica.

Specialmente per noi donne, sapere di poterci abbandonare ad una vacanza dove si può far tutto tranne che essere tese è il massimo della goduria.

Rimanere distese un lettino da massaggio, venire esfoliate e inoliate di prodotti profumati mentre una bella canzoncina zen riempie il silenzio di una stanza o anche solo abbandonarci nell’acqua calda ed eliminare i pensieri, è un vero toccasana. È il caso delle terme e dei centri benessere tipicamente in stile arabeggiante a catturare la nostra attenzione e a Dubai, inutile dirlo, ce ne sono fin che vogliamo.

Se ci si trova in compagnia delle amiche è un’esperienza decisamente da provare, magari mentre si chiacchiera del nulla più assoluto. In questo senso, una delle spa più rinomate del posto è la Talise Ottoman Spa (Jumirah Zabeel Saray) dove i reparti uomo e donna sono divisi.

Entrando in questa oasi è possibile usufruire delle piscine, della sauna, dell’idromassaggio o rilassarsi nella terrazza esterna per il the pomeridiano, mangiando qualche stuzzichino o qualche dolce tipico.

Per un’esperienza più energizzante invece, si consiglia il Dna Health Center, un centro estetico quasi futuristico più che una spa tradizionale, dove si possono fare booster a base di vitamine e ricaricare le energia.

Anche La maison de Beauté all’interno dello Sky Gardens è un centro benessere molto conosciuto, specialmente per i lunghi massaggi thailandesi con le pietre calde e i trattamenti all’argilla nera.

Dove fare shopping

Per chi ama lo shopping sfrenato, Dubai è la meta perfetta. Le strade della città sono ricche di boutique dove poter fare acquisti (soprattutto Shaikh Zayed Road) ma se proprio si vuole impazzire il consiglio più utile è quello di visitare il Dubai Mall.

Questo centro commerciale è noto per essere il più grande al mondo (1.200 negozi, fate un po voi!) e l’unico ad avere un immenso acquario che si sviluppa lungo tutto il corridoio principale.

Al suo interno è possibile ammirare le numerose fontane illuminate da 6.600 luci e lo scheletro di un dinosauro risalente a più di 150 milioni di anni fa. Un altro centro commerciale molto noto è il Mall of the Emirates, dove potete trovare il primo apple store del medio oriente, mangiare in uno dei 90 ristoranti presenti, guardare un film al cinema o sciare nella pista interna più sensazionale di sempre.

Poco distante da questi, sorge il The Beach che differentemente da loro è una zona commerciale a cielo aperto che si affaccia sulla spiaggia. Per quanto riguarda lo shopping più tradizionale (souvenir e acquisti locali) i due quartieri storici situati ai lati del fiume che divide la città, Deira e Bur Dubai sono entrambi zone perfette per fare compere.

In questi quartieri è possibile entrare nel vivo dei souq, i mercati tipici di Dubai. Permeati da profumi inebrianti, abbelliti da mille colori e caratterizzare dall’intenso vociare dei venditori, queste aree sono fondamentali per l’economia del paese.

Qui si possono acquistare tantissime cose e parlare con la comunità locale, scambiando informazioni e perché no, barattando qualche prezzo. Nel quartiere del Deira si trova il Gold Souq, il mercato dell’oro dove, le donne più di qualsiasi altra persona, rimangono estasiate dalla quantità e dalla varietà di pietre preziose, perle, diamanti e gioielli che rendono questo mercato un piacere per gli occhi.

Per coloro che amano i tessuti invece, un altro mercato davvero carino da visitare è il Bur Dubai Souq dall’altra parte del fiume. I negozi sono un continuo adornarsi di tessuti preziosi di ogni colore e di lampade moresche che donano un’atmosfera da mille e una notte.

Le escursioni e i musei da vedere

Se il vostro gruppo di amiche è un gruppo fuori dall’ordinario, avventuroso e amante del rischio allora ciò che vi ci vuole è il Sonara Camp. A circa un’ora di auto da Dubai, questo camp si svolge interamente nel deserto verso l’ora in cui il sole è più basso.

Situato all’interno di un’area naturalistica protetta, si possono vedere molte specie di animali locali o approfittare dei cammelli per fare una bella passeggiata. Ma per le amanti dello sport niente è meglio del sandboarding o delle corse in fuoristrada, a cavalcioni tra una duna e l’altra.

E dopo una giornata così, non c’è niente di paragonabile ad una cena con i piedi nella sabbia mentre si mangiano pietanze cucinate al momento attorno al fuoco e i beduini danzano e cantano della cultura popolare.

Nel mentre si aspetta il tramonto, ci si può cullare nell’amaca tutte insieme o stendersi sulla sabbia e guardare le stelle e per un’esperienza ancor più autentica, dormire in una tenda allestita per la notte.

Ma se non vi piacesse l’aridità del deserto e tutto ciò che sognate è il mare? Nessun problema perché Dubai pensa anche a questo. A Dubai Marina è possibile noleggiare uno yacht con skipper tutto per voi, per continuare la giornata sorseggiando un apertitivo solcando le onde.

Nel caso in cui vi piacesse molto la tecnologia e i musei, un’altra esperienza da fare è quella al Museo del Futuro, dove si viene catapultati al 2071 e si può scoprire cosa ci attende.

Cosa mangiare a Dubai

Poiché il cibo vuole la sua parte, anche la gastronomia di Dubai merita un paragrafo tutto suo. Molti pensano che andare a visitare un paese arabo significhi mangiare tutti i giorni pietanze a base di riso, carne e tante tante spezie.

Al contrario, di cose deliziose da mangiare a Dubai ce ne sono parecchie e tutte molto particolari! Sebbene la maggior parte dei ristoranti offrano menu molto healty, la lista dei piatti tipici si colora di mille abbinamenti.

Giusto per citarvene alcuni:

Branzino al latte di cocco

Falafel mahshi: falafel di ceci ripieno di pasta di peperoncino e cipolla, Harees: budino a base di grano e carne bovina

Shawarma: kebab con carne di agnello, maiale, pecora, pollo, manzo, Kabsa: piatto a base di riso con carne cammello/agnello, verdure e frutta secca

Baklava e caffè arabo: dolci a base di zucchero, frutta secca, noci e miele

Datteri di Bateel: alimento molto nutriente servito a piramide su vassoi in vetro. Da quelli giallo intenso a quelli marrone scuro sono uno più buono dell’altro (occhio alla glicemia!)

Pakora e tè con latte e zucchero: frittella di verdure servita in compagnia di tè con latte e zucchero per bilanciare il salato con il dolce

Gelato Boozah: gelato tradizionale con gomma arabica nell’impasto che si mastica, non si lecca!

Nel caso in cui desideraste fare una cena tra amiche dedicandovi un pò al contesto di lusso, un evento a cui partecipare è il brunch del venerdì sul rooftop del Burj Khalifa, il grattacielo più alto in assoluto. Il costo si aggira intorno ai 70.00 euro a persona, ma avete incluso anche il tuffo in piscina!