Eurovision 2024, ecco la scaletta dei cantanti in gara: quado canta Angelina Mango?

L'Eurovision song contest è la più importante competizione canora d'Europa. Vi partecipano sia i rappresentanti dei Pesi membri dell'Ue sia una serie di Paesi del bacino del mediterraneo, ad esempio Israele, Turchia e Marocco, Georgia e Azerbaigian.

Per il 2024, l'Italia è rappresentata da Angelina Mango, fresca della vittoria al festival di Sanremo, in cui è si contesa il primo posto con il rapper napoletano Geolier.

L'Eurovision 2024 si tiene a Malmo, in Svezia, e dura diversi giorni: da mercoledì 7 maggio a sabato 11 maggio. Un evento molto seguito, che si può vedere in streaming e in tv.

Quest’anno è stata introdotta una novità rispetto alle passate edizioni. I cantanti che rappresentano i "Big 5" (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) si esibiranno durante le semifinali, poiché qualificato "di diritto".

Ecco la scaletta dell'Eurovision e quando è il turno di Angelina Mango, che si esibisce con una versione leggermente modificata de La noia.

A partire dalle 21.00 del 7 maggio 2024, inizia la nuova edizione dell'Eurovision song contest, competizione che negli ultimi anni ha guadagnato notevole popolarità.

Prime a salire sul palco sono Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, seguita dalla serba Teya Dora. A seguire altri 13 cantanti tra cui non compare la nostra Angelina Mango. Quando si esibirà la vincitrice di Sanremo?

Per ascoltare La noia sul palco dello stadio di Malmo dovremo aspettare il 9 maggio. In questa data Angelina canterà per 13esima, quindi quart'ultima.

In chiusura della semifinale, la scaletta prevede l’olandese Joost Klein con Europapa.

Dove vendere le semifinali e la finale dell'Eurovision

Le due semifinali di martedì 7 e mercoledì 9 maggio vanno in onda in prima serata su Rai 2 e Rai Play. Inoltre sono trasmesse da Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre.

La finale, invece, va in onda l'11 maggio in prima serata su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

Conduttori dell'evento sono Mara Maionchi e Gabriele Corsi, una coppia irriverente che saprà divertire con i suoi commenti.

La scaletta di mercoledì 7 maggio 2024

Ecco la scaletta della prima serata:

• 1 |Cipro | Silia Kapsis - Liar

• 2 | Serbia | Teya Dora - Remonda

• 3 | Lituania | Sylvester Belt - Luktelk

• 4 | Irlanda | Bambie Thug - Doomsday Blue

• 4b | Regno Unito | Olly Alexander - Dizzy [qualificato di diritto]

• 5 | Polonia | Luna - The Tower

• 6 | Ucraina | Alyona Alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

• 7 | Croazia | Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

• 8 | Islanda | Hera Björk - Scared of Heights

• 8b | Germania | Isaak - Always on the Run [qualificato di diritto]

• 9 | Slovenia | Raiven - Veronika

• 10 | Finlandia | Windows95Man - No Rules!

• 11 | Moldavia | Natalia Barbu - In The Middle

• 11b | Svezia | Markus & Martinus - Unforgettable [qualificati di diritto]

• 12 | Azerbaigian | Fahree feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

• 13 | Australia | gli Electric Fields - One Milkali (One Blood)

• 14 | Portogallo | Iolanda - Grito

• 15 | Lussemburgo | Tali – Fighter\

La scaletta di giovedì 9 maggio 2024

Di seguito l'ordine di esibizione dei cantanti in gara: