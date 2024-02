Al via la Fashion Week a Milano: ecco le mostre e gli eventi gratuiti da non perdere

Dal 20 al 26 febbraio sono tantissimi gli eventi gratuiti e le mostre da non perdere in occasione della Fashion Week di Milano: ecco i principali.

Tantissimi eventi gratuiti, sfilate mostre e altri appuntamenti interessanti nella settimana della Milano Fashion Week, che quest'anno si tiene dal 20 al 26 febbraio 2024.

Mentre Chiara Ferragni sembra disertare la partecipazione, ci sono moltissimi altre persone che stanno invece approfittando della Settimana della Moda per partecipare agli eventi gratuiti: vediamo un elenco di quelli da non perdere.

Milano Fashion Week: sfilate ed eventi gratuiti

Al via la Milano Fashion Week tra sfilate, eventi e mostre che si possono vedere anche gratuitamente: quest'anno in programma ci sono ben 54 sfilate fisiche e 2 digitali, alle quali però si può partecipare solo con un invito.

Attesissime le uscite di Giorgio Armani, Prada, Fendi, Dolce&Gabbana, Versace, Del Core e Marco Rambaldi, che porteranno in passerella la collezioni donna Autunno Inverno 2024/2025. Ma ci sono anche dei grandi assenti, come Cormio, Andreadamo e Act N°1.

Oltre alle sfilate, sono almeno 161 gli appuntamenti e gli eventi gratuiti da non perdere nella Settimana della Moda: numerose saranno le presentazioni, le mostre e le conferenze gratuite e aperte al pubblico.

Cosa fare alla Fashion Week di Milano

Cosa si può fare, quindi, durante la Settimana della Moda?

Per la prima volta in Italia, la Fondazione Sozzani (in via Tazzoli 3) presenta Michaela Stark's Panty Show, con fotografie di Charlotte Rutherford: l'evetno si dividerà in una performance artistica (incentrata sul tema della trasgressiva mutazione del corpo) e una mostra (con fotografie, oggetti d'arte e l'esordio della collezione Panty di Michaela Stark). La mostra sarà aperta dal 20 al 25 febbraio dalle ore 11 alle ore 19.30

Dal 19 al 25 febbraio, invece, in piazza XXV Aprile a disposizione di tutti ci sarà un Pop-Up Store dedicato alla bellezza e al benessere della pelle.

Nella Recharge Room by Clarins gli ospiti interessati potranno prendersi una pausa relax e godersi una beauty experience a 360°. Gli orari dell'esperienza sono: lunedì 13-20; martedì, domenica e mercoledì 11-20; dal giovedì al sabato 11-22.

Prevista poi l'apertura al pubblico di Fifties in Fashion nella sede di Accademia del Lusso in via Montenapoleone 5 a Milano: la mostra incentrata sulla moda in voga negli anni Cinquanta è aperta dal 20 al 29 febbraio, dalle ore 10 alle ore 19.

Il 24 e il 25 febbraio, inoltre, è in programma l'evento Milan Loves Seoul, un'occasione unica per assitere a talk, masterclass e panel per approfondire la moda e il beauty Made in Korea. L'evento sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.00 presso Casa degli Artisti.

Bulbi di Giglio in Piazza San Babila

Infine, da non dimenticare The Bridge, lo storico marchio fiorentino di pelletteria artigianale che ha scelto il giglio come segnale della sua presenza alla Settimana della Moda di Milano. Da qui deriva anche il suo impegno nella lavorazione del cuoio con l'utilizzo di sostanze vegetali.

Questo fiore, simbolo della città di Firenze, sarà al centro della nuova collezione Primavera-Estate, in occasione della quale verranno distribuiti - in Piazza San Babila - dei sacchettini contenenti due bulbi di giglio, un omaggio floreale gratuito per tutti i presenti.