Manca sempre meno all'8 maggio, il giorno tradizionalmente dedicato alla Festa della Mamma. Se anche dopo averlo cercato non siete riusciti a trovare quello giusto per lei, ecco alcune idee regalo originali da fare proprio all'ultimo minuto. Ma affrettatevi, domenica è davvero dietro l'angolo!

Idee regalo originali per la Festa della Mamma: gli aiutanti in cucina

Che si tratti di una mamma appassionata di cucina o di una mamma che invece non ha molto tempo (o voglia, diciamolo una volta per tutte!) di stare dietro i fornelli, un piccolo elettrodomestico potrebbe essere un'idea regalo apprezzatissima. Molti di questi piccoli aiutanti infatti possono tornare utili per dimezzare i tempi creando anche ricette davvero prelibate.

Qualche esempio? Un robot da cucina, o il famigerato Bimby, molto utile per tutto, ma in modo particolare se si ha a che fare con figli ancora piccoli o nipotini. O ancora una piastra per sfornare deliziosi cupcake o waffles.

A proposito di "piccoli aiutanti", questi "piccoli" lo sono davvero ma possono tornare molto utili! Stiamo parlando dei fagioli in ceramica, piccole gemme che, proprio come i fagioli veri possono tornare utili nella così detta "cottura in bianco" della frolla, per non farla gonfiare.

Un set per la cura della bellezza

Un set per la cura della bellezza fa sempre piacere, a prescindere dall'età. Scandagliate i negozi dedicati al mondo beauty preferiti dalla vostra mamma per trovare tutti quei prodotti di cui proprio non può fare a meno e trovatene di nuovi da farle provare tra campionicini, mini-size e maschere per viso, mani, piedi e capelli. Unite il tutto in una grande scatola chiusa da un bel fiocco et voilà, il gioco è fatto! Farete la sua felicità e sicuramente quella della sua pelle.

Per le mamme con il pollice verde

Un regalo originale potrebbe poi essere un kit di giardinaggio personalizzato. Affidatevi alle sapienti mani di una sarta per far cucire su grembiuli, guanti (e magari anche un cappello per le giornate più calde) il nome o le iniziali della vostra mamma! Insieme al pacchetto potreste inserire anche qualche seme della sua pianta preferita.

Parlando di semi poi, potreste regalarle un mix che diventeranno poi fiori oppure ortaggi. Internet e i negozi specializzati ne mettono a disposizione di ogni tipo tra cui scegliere. Se poi la vostra mamma dispone di un giardino o di un terrazzo abbastanza ampio, potete davvero sbizzarrirvi!

Datevi al fai da te

Per alcune mamme siamo ancora quei bambini che tornavano da scuola con lavoretti dedicati a lei. Certo, non hanno ancora inventato una macchina del tempo per rivivere quei dolci momenti, ma non si è mai abbastanza grandi per dedicare il nostro tempo per realizzare qualcosa con le nostre mani, da regalare alla donna che ci ama più di qualsiasi altra al mondo.

Diate sfogo a tutta la vostra creatività e lasciate lavorare la fantasia! Quadri, vasi in terracotta, sferruzzamenti con l'uncinetto o, tornando a parlare di pollice verde, un piccolo giardino sospeso fatto con i bancali. Con il fai da te, le idee originali verranno da sole!