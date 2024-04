Chi è Francesca Cipriani: età, carriera, laurea, matrimonio, figli

Chi è Francesca Cipriani? La famosissima showgirl italiana stasera, 9 aprile 2024, sarà ospite della trasmissione Belve condotta dalla giornalista Francesca Fagnani. Ripercorriamo la sua carriera televisiva e cinematografica e scopriamo qualche dettaglio noto sulla sua vita privata.

Chi è Francesca Cipriani e perché e famosa: la carriera televisiva e cinematografica

Francesca Cipriani è nata a Popoli, in Abruzzo, sotto il segno del Cancro, il 3 luglio 1984. Attualmente ha 39 anni ma tra pochi mesi spegnerà 40 candeline. Dopo aver conseguito il diploma di maturità presso il liceo della città di Sulmona, ha intrapreso una carriera nel mondo della televisione. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 2005, quando aveva solo 21 anni, in un'emittente locale che si chiama Onda TV. La sua qualifica era quella di conduttrice ed inviata del Telegiornale locale.

L'anno successivo colse una palla al balzo e partecipò alla sesta edizione del Grande Fratello dove vanne apprezzata dal pubblico e dalla critica. Da quel momento la Cipriani ha partecipato in maniera ininterrotta a moltissime trasmissioni televisive. Tra queste si ricordano sicuramente:

• Domenica cinque ;

• La pupa e il secchione - Il ritorno

• Colorado ;

• Transformat ;

• Mattino Cinque ;

• Pomeriggio Cinque ;

• Caduta libera ;

• Domenica Live.

Francesca Cipriani ha partecipato anche ad un altro reality show: L'isola dei famosi. È inoltre tornata nella casa del Grande Fratello partecipando all'edizione VIP del 2021.

La Cirpiani, nel suo curriculum, vanta anche una carriera da attrice nei seguenti film e serie Tv:

• Finalmente a casa (2008);

• Piloti (2008);

• Medici miei (2008);

• Un neomelodico presidente (2010);

• Fratelli Benvenuti (2010).

Quante lauree ha la Cipriani

Nonostante Francesca Cipriani abbia alla spalle una lunga carriera televisiva, non ha mai smesso di studiare. La showgirl ha infatti conseguito una laurea in Scienze Politiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Genova.

La vita privata di Francesca Cipriani: marito e figli

Francesca Cipriani è sempre stata al centro del gossip in quanto parte del mondo della televisione italiana. Oggi è felicemente sposata con l'imprenditore Alessandro Rossi, con cui si è unita in matrimonio nel dicembre del 2022. La coppia non ha figli e la Cipriani non ha avuto figli nemmeno in altre relazioni.

Prima dell'attuale marito, Francesca Cipriani ha frequentato Marco Pavanello. La loro relazione è finita nel peggiore dei modi in quanto lei lo aveva accusato di maltrattamenti. C'è stato un episodio, in particolare, in cui Pavanello le avrebbe messo le mani addosso dopo una violenta lite verbale. In quell'occasione la showgirl si recò anche al pronto soccorso per ottenere un referto ospedaliero. La lite tra i due, oltre a finire su tutti i giornali che si occupano di spettacolo, finì anche in un'aula del tribunale di Rovigo.

