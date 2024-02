Chi è Fulminacci, vita privata, canzoni e perché si chiama così

Un po' Daniele Silvestri, un po' Luca Barbarossa, solo in un'altra generazione. Questo è quello che ricorda la musica di Fulminacci, il cantautore romano che segue l'ondata indie inaugurata nella Capitale da Coez.

Il giovane artista si rivela infatti uno dei cantautori più interessanti tra quelli della nuova scena romana.

Fulminacci: la carriera

Filippo Uttinacci, questo il vero nome del cantautore romano, nasce nel 1997, e si rivela uno dei cantanti più validi della scena attuale.

Brillante nella composizione dei testi, intraprende il percorso del cantautorato, dopo che sembrava essersi interrotto sulla fine del 2010, quando spunta nella scena italiana la trap e l'Itpop.

Fulminacci infatti viene spesso collocato nel genere indie romano, anche se ha un modo di realizzare questo genere musicale tutto suo: la sua maniera di comporre i testi richiama sicuramente gli anni Novanta, piuttosto che l'attualità.

Prima dell'inizio della carriera musicale, però, ha partecipato come attore a diversi cortometraggi: "Fammi parlare" di Luca Iaconella e nel videoclip "In my mind" per la serie "Immaturi" di Canale 5.

Il suo amore per la musica però sboccia a 16 anni, quando inizia a scrivere i suoi primi testi.

Il suo primo album esce per Maciste dischi nel 2019 con il titolo di "La vita veramente". In questo album è contenuto il brano di successo Borghese in borghese. Verso la fine dello stesso anno vince anche la Targa Tenco per la Miglior Opera Prima.

Nel 2021 ha partecipato a Sanremo, dove ha presentato il brano Santa Marinella. Sul palco dell'Ariston è riuscito a confermarsi come uno dei cantautori di maggior talento e dalle grandi potenzialità per la musica italiana.

Nel 2023 è uscito a fine gennaio il suo nuovo singolo, dal titolo Tutto inutile, che ha anticipato l'uscita del suo terzo album, "Infinito+1", in cui sono presenti anche collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari e Giovanni Truppi.

La vita privata di Fulminacci

Fulminacci è fidanzato con Lia Greco, una attrice romana, classe 1994. I due stanno insieme dal 2017.

Lia ha recitato nella serie Netflix del 2020 Luna Nera e nel film Via Don Minzioni n 6. A settembre 2021 è tra le protagoniste della serie Netflix Luna Park.

Nel 2022 ha invece fatto parte del film Tapirulàn, per la regia di Claudia Gerini.

Discografia e canzoni famose

Ecco la discografia del cantante in studio

• 2019 – La vita veramente

• 2021 – Tante care cose

• 2023 – Infinito +1

3 curiosità su Fulminacci: ecco quello che non sai e perché si chiama così

• il nome di Fulminacci deriva dall' unione del suo nome, Filippo e del cognome Utinacci. È una parola già esistente assonante con il cognome: un'esclamazione dei fumetti anni '60, come Braccio di ferro.

• inizia a suonare la chitarra a 6 anni

• i suoi primi modelli sono stati i Beatles: crede che Paul McCartney sia l’uomo perfetto

