Sanremo 2024, ecco tutti i testi ufficiali delle 30 canzoni in gara al Festival

Al via martedì 6 febbraio la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. È il quinto di fila con Amadeus alla conduzione e nei panni di direttore artistico. Sarà davvero il suo ultimo Festival? Per il momento il celebre presentatore Rai - che al timone di Sanremo ha aumentato drasticamente gli ascolti - sembra intenzionato a prendersi una pausa. Ha fatto trionfare Diodato, poi ha garantito ai Maneskin un trampolino di lancio nello scenario internazionale. Ha portato al successo Mahmood e Blanco, poi ha offerto una nuova vetrina a Marco Mengoni. Per Sanremo 2024, Amadeus ha messo insieme un cast variegato, composto da ben 30 Big (che, considerando i gruppi, sono ben 49 persone), e a una settimana dall'inizio della kermesse sono stati finalmente spoilerati i testi delle canzoni in gara. Scopriamoli tutti!

Sanremo 2024, tutti i testi delle canzoni

30 Big, un totale di 49 persone: la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo, dal 6 al 10 febbraio, è pronta a conquistare il pubblico. I telespettatori più fedeli si aspettano nuovi record di ascolti e tanto show. Quali saranno le prossime canzoni destinate a diventare hit?

Ecco tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2024:

30 Big e mille sfumature: cosa aspettarsi da Sanremo 2024

C'è il punk di La Sad, il ritmo incalzante dei Bnkr44, la grinta di Emma e la delicatezza graffiante di Alessandra Amoroso. C'è il rap poetico di Mr Rain, reduce dal successo dell'anno precedente (quando si era classificato al terzo posto, dopo Lazza e Mengoni). C'è la tradizione dei Ricchi e Poveri, la dance di Annalisa, Angelina Mango e The Kolors. A comporre un Festival dalle mille sfumature c'è anche Il Tre, che è pronto a farsi conoscere al grande pubblico, la poesia profonda di Irama, la voce potente de Il Volo. C'è il timbro unico e incredibile dei Negramaro, il cantautorato di Diodato, Alfa e dei Santi Francesi. La Campania sbarca in Liguria con Geolier e Big Mama.

C'è la scrittura attenta di Gazzelle, ma anche l'animo rock di Loredana Berté, la potenza e la sensualità di Rose Villain. Ci sono Renga e Nek che da tempo sono un binomio vincente, ma anche la sonorità inconfondibile di Mahmood, al quale il Festival di Sanremo sembra portare bene... Dopo la vittoria del 2019 con Soldi e il successo del 2022 con Blanco, sulle note di Brividi, la sua nuova canzone sarà un successo anche questa volta? E poi Dargen D'Amico e Ghali, che sfornano canzone disinvolte e ritmate, ma dall'animo impegnato.

Fiorella Mannoia e Sangiovanni si erano esibiti insieme nella serata cover, in occasione della prima partecipazione del giovane cantante sul palco dell'Ariston. Ora tornano a mettersi in gioco, ma lo fanno da "avversari": lei con il suo impegno costante al fianco delle donne, lui con una dedica che forse è anche un'ammissione di colpa.

Fred De Palma non abbandona il suo pop latino, ma sul palco dell'Ariston è pronto a sperimentare (e divertirsi). Prima volta tra i Big anche per Clara, che dopo il successo nei panni di attrice (nel cast di "Mare fuori") e il trionfo a Sanremo Giovani, è pronta a farsi conoscere al grande pubblico sotto una veste diversa. Non rinnega Crazy J, che tornerà presto sul piccolo schermo con "Mare fuori 4", ma lei è anche - e soprattutto - Clara Soccini. Da Sanremo Giovani approda tra i Big anche Maninni, che con la sua musica unisce pop, indie e rock.