Chi era Gabriella Sturani, la ex compagna di Vasco Rossi a cui è dedicata "Gabri"

Vasco Rossi e suo figlio Lorenzo sono in lutto: Gabriella Sturani, prima compagna del cantante è morta nella giornata del 27 marzo 2024. Aveva 57 anni.

Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte…Ti sono vicino…E ti voglio bene.

Queste le parole commosse che Vasco Rossi ha scritto su Instagram per salutare la ex compagna, per la quale aveva grande affetto e stima.

A lei è dedicato il noto brano "Gabri", contenuto nell’album “Gli spari sopra” del 1993.

Chi era Gabriella Sturani e le cause della morte

Lontana dai riflettori, non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Gabriella Sturani. Era originaria di Masi Torello in provincia di Ferrara e, al momento del decesso, aveva 57 anni.

Sappiamo che la sua storia d'amore con Vasco Rossi era iniziata da giovanissima, quando aveva appena 13 anni. Con lei il cantante ha avuto il suo primo figlio, Lorenzo, nato il 5 giugno 1986, quando Gabriella era aveva 16 anni.

Al momento non sono ancora note le cause della morte; né la stampa né Vasco Rossi hanno chiarito se si sia trattato di un decesso improvviso o se fosse affetta da qualche malattia.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Perché Vasco Rossi e Gabriella Sturani si sono lasciati?

La loro è stata sicuramente una storia d'amore lunga e sincera, iniziata quando erano degli adolescenti e il cantante non era famoso. Sembrerebbe che il motivo della rottura sia stata proprio la carriera del rocker. I suoi impegni lavorativi lo allontanarono dalla famiglia e dalla compagna.