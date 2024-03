Gabri, testo e significato della canzone di Vasco Rossi dedicato a Gabriella Sturani

Gabri è una canzone scritta e interpretata da Vasco Rossi, inclusa nell'album "Gli spari sopra" del 1993 ed è dedicata alla sua ex compagna Gabriella Sturani mamma di suo figlio Lorenzo. Questo album ha ottenuto un enorme successo, ricevendo dieci dischi di platino e vendendo oltre un milione di copie, confermandosi come uno dei lavori più acclamati dell'artista. La traccia, frutto della collaborazione con Roberto Casini, si presenta come una delicata ballata pop caratterizzata da arrangiamenti prevalentemente su chitarre acustiche.

Gabri: il testo

Adesso ascoltami

Non voglio perderti

Però non voglio neanche, neanche illuderti

Quest'avventura è stata una follia

È stata colpa mia

Tu hai sedici anni ed io

Ed io

Ma adesso spogliati

Che voglio morderti

Voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio

Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla



Ma adesso fermati

Non voglio perderti

I tuoi sorrisi adesso non nasconderli

Con le mie mani tra le gambe

Diventerai più grande

E non ci sarà più Dio

Perché ci sono io



Gabri, come sei splendida

Gabri, adesso smettila



La la la la la la la la la...



Non t'ho insegnato io

Quello che stai facendo adesso da Dio

Mi fai tremare il cuore, mi fai smettere di respirare

Domani sarà tardi, per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla



Da la la la la la la la la...

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Gabri

Il significato di Gabri

In questa canzone/dichiarazione Vasco, più grande di Gabriella, ammette le sue difficoltà nell'avere un rapporto con una ragazza di 16 anni.

Quest'avventura è stata una follia, è stata colpa mia, tu hai sedici anni ed io

Infatti, quando si sono conosciuti, Vasco aveva più di 30 anni mentre Gabriella, appunto, solo 16. Nell'85 poi lei rimase incinta di Lorenzo, riconosciuto poi da Vasco solo tra il 2003 e il 2004.

Più avanti la canzone si fa più intima e si parla del rapporto tra i due

Con le mie mani tra le gambe diventerai più grande, e non ci sarà più Dio Perché ci sono io!