GF, lite nella notte tra Massimiliano Varrese e Alessio Falsone: "Mi stai rompendo"

Dopo la puntata del GF, un'accesa discussione tra Alessio e Massimiliano preoccupa gli altri inquilini. Parole forti sono volati tra i due che non si sono risparmiati e alla lite si è aggiunto anche Federico Massaro.

Tutto è partito dal brindisi per la festa del papà dove Alessio ha iniziato a inveire contro Massimiliano:

Fa le scenette e poi dice sono stato ripreso dalle telecamere, come se non sapesse di essere ripreso

Di tutto punto Varrese risponde

A questo punto gli animi iniziano a scaldarsi e i due non si risparmiano e Varrese afferma

Posso dirti una cosa? Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Chi è insicuro qui dentro sei tu. Sei tu che ti pavoneggi come se fossi il numero uno al mondo. Chi è davvero il numero uno non lo dice, ma fa i fatti. Tu hai la sindrome dell'eterno secondo. Dimostra qualcosa nella vita, poi me lo vieni a dire