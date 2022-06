Impossibile dimenticare il commuovente, delirante, straziante Joker interpretato da Joaquin Phoenix e diretto da Todd Phillips. Il film uscito nel 2019 aveva letteralmente conquistato davvero tutti, tra fan "originali" dell'universo della DC Comics e non. A distanza di 3 anni, è stato finalmente annunciato il suo seguito: "Joker 2 - Folie à Deux".

Ecco allora tutto quello che sappiamo sul film che sta per uscire, anche se al momento si tratterebbe solo di primissime indiscrezioni e alcune curiosità attorno a questo e al titolo precedente, che ha registrato un gran successo nelle sale e agli Oscar.

"Joker 2", tutto quello che sappiamo e la data d'uscita in Italia

La notizia è ormai ufficiale, il secondo capitolo di "Joker" si farà. A dare l'annuncio in un modo neanche troppo velato, quasi come se si divertisse a stuzzicare l'attenzione dei fan e dei media, è stato lo stesso Phillips. Sul suo profilo Instagram il regista avrebbe pubblicato un carosello di fotografie che ritraggono prima la sceneggiatura pronta, completa e rilegata e poi proprio Joaquin Phoenix intento a leggerla.

Al momento non ci sarebbe ancora una data d'uscita ufficiale, né per quanto riguarda gli Stati Uniti, né per quanto riguarda l'Italia. Ma appunto la sceneggiatura in mano al protagonista principale del film non lascerebbe spazio ad ulteriori dubbi.

Alcune curiosità attorno al primo film e le prime indiscrezioni sul sequel

Memori del grande successo del primo film, che partendo da un budget di "soli" 55milioni di dollari (a cui ha contribuito anche Bradley Cooper) si è ritrovato ad essere campione di incassi raggiungendo la quota di 1,07miliardi e due Oscar per il miglior attore protagonista andato appunto a Phoenix e per la colonna sonora curata da Hildur Gudnadottir, resta da chiedersi se il secondo capitolo riuscirà ad essere all'altezza del primo.

Quello che comunque possiamo iniziare ad intuire già dal titolo è che verrà affrontato ancora una volta il delicatissimo tema dei disturbi psicologici e in particolare per questo secondo capitolo quello della "follia a due", o "Folie à Deux" appunto, un disturbo psicotico di tipo paranoico o delirante che coinvolge due o più persone.

Dove vedere Joker e gli altri film sui personaggi dell'universo DC

Se il nuovo titolo vi ha incuriosito, potreste approfittare di questo tempo prima dell'annuncio della data ufficiale d'uscita per recuperare il primo "Joker" di Phoenix o rinfrescarvi la memoria in caso lo aveste già fatto. Il film infatti è disponibile in streaming su Amazon Prime Video, Rakuten TV, CHILI e TIMVision.

Fino a non molto tempo fa "Joker" era disponibile anche su Netflix, oggi invece al suo posto trovate film ispirati a diversi personaggi dell'universo DC come "Birds of Prey - e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn", che ha come protagonista appunto la dolce e tormentata metà di Joker interpretata da una bravissima Margot Robbie e la serie tv "Gotham" con Benjamin McKenzie che in molti ricorderanno per il ruolo di Ryan Atwood in "O.C.".