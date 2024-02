Chi è La Rappresentante di Lista: biografia, carriera e curiosità sul gruppo musicale

La Rappresentante di Lista è un gruppo musicale italiano formatosi recentemente. Infatti, la loro unione è avvenuta solo nel 2011 nella città di Palermo.

Il loro progetto musicale si è da sempre rivelato molto suggestivo, con canzoni fuori dal comune ma molto apprezzate da tutto il panorama musicale.

Scopriamo chi è La Rappresentante di Lista e qualche curiosità sulla carriera del gruppo.

Chi è La Rappresentante di Lista: biografia e carriera del gruppo musicale

Il gruppo La Rappresentante di Lista nasce nel 2011 da un'idea di Veronica Lucchesi, di professione cantante, e Dario Mangiaracina, chitarrista, fisarmonicista e sassofonista.

I due, rispettivamente, sono originari della Toscana e della Sicilia. Dal 2015 al duo si aggiungono a turno alcuni strumentisti, tra cui:

1. Enrico Lupi, tastierista 2. Marta Cannuscio, batterista 3. Erika Lucchesi, sassofonista 4. Roberto Calabrese, batterista

Veronica Lucchesi, attrice di teatro per passione, ha incontrato Dario Mangiaracina nel 2011 a Palermo. I due hanno scelto di avviare un progetto molto particolare, pubblicando un album solo 3 anni dopo, nel marzo 2014, intitolato "(per la) Via di casa".

Questo disco possiede un sound folk molto particolare e due brani in tedesco. Tuttavia, i primi successi sono arrivati solo con il secondo disco, "Bu Bu Sad", uscito nel dicembre 2015.

Proprio in questo periodo La Rappresentante di Lista ha avviato i primi tour in Italia, che gli hanno permesso di consolidare il proprio nome nel panorama musicale.

Nel dicembre 2018 è il momento del terzo album, "Go go diva", anticipato dal singolo "Questo corpo", con sonorità molto vicine alla musica indie e all'elettronica.

Il legame tra Sanremo e La Rappresentante di Lista

La carriera di "La rappresentante di Lista" è cresciuta di anno in anno, ma il periodo d'oro è stato senza dubbio quello del 2020. Infatti, il gruppo è stato chiamato a partecipare al Festival di Sanremo 2 volte:

• ospiti di Rancore nella serata duetti

• concorrenti in gara nel 2021

Nonostante non fosse ancora conosciuto dal grande pubblico, La Rappresentante di Lista ha ottenuto comunque un grande successo con "Amare". Il gruppo, infatti, è stato confermato a Sanremo anche nell'edizione successiva, con "Ciao Ciao".

Che fine ha fatto La Rappresentante di Lista?

In molti si sono chiesti che fine avesse fatto il gruppo La Rappresentante di Lista. Forti del successo ottenuto con il brano "Ciao Ciao", il gruppo è stato coinvolto anche nel 2023 come co-autore di "Lettera 22" dei Cugini di Campagna.

Inoltre, in occasione della 74° edizione del Festival della Canzone italiana, La Rappresentante di Lista parteciperà alla 4° serata, quella dei duetti. Il gruppo, in particolare, è stato scelto da Annalisa, uno dei big in gara, per cantare "Sweet dreams" degli Eurythmics.

Perché La Rappresentante di Lista si chiama così?

L'idea del nome d'arte del gruppo La Rappresentante di Lista è nata da Dario Mangiaracina.

Quest'ultimo, infatti, per poter votare al referendum abrogativo del 2011 sull'energia nucleare, è dovuto diventare rappresentante di lista di un partito politico. Da quel momento il nome del gruppo non è mai cambiato.